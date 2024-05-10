Versie 1.1.0 van KeeperFX is uitgekomen. KeeperFX is een opensource modificatie van het spel Dungeon Keeper uit 1997. Om het te kunnen spelen is wel het originele spel nodig, maar dat is nog steeds verkrijgbaar voor momenteel minder dan twee euro. KeeperFX bevat diverse verbeteringen ten opzichte van het origineel, zoals bijvoorbeeld ondersteuning voor Windows 7, 8, 10 en 11, hogere resoluties, verbeterde besturing, graphics en geluid, extra levels, en niet te vergeten: multiplayer. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Key changes Three additional Keepers: Purple, Black, Orange

Scavenging works properly again

Fixed crashes in 4K resolution

Keepers more competent in breaking down doors

Gas damage nerfed back to value of original game

Time Bomb keeper power

Secret Door

API so that other programs can communicate with KeeperFX

Many new possibilities for mapmakers to make more advanced maps

Campaign level 8 (Tickle) made easier Full Changelog: v1.0.0...v1.1.0