Software-update: KeeperFX 1.1.0

KeeperFX logo (79 pix) Versie 1.1.0 van KeeperFX is uitgekomen. KeeperFX is een opensource modificatie van het spel Dungeon Keeper uit 1997. Om het te kunnen spelen is wel het originele spel nodig, maar dat is nog steeds verkrijgbaar voor momenteel minder dan twee euro. KeeperFX bevat diverse verbeteringen ten opzichte van het origineel, zoals bijvoorbeeld ondersteuning voor Windows 7, 8, 10 en 11, hogere resoluties, verbeterde besturing, graphics en geluid, extra levels, en niet te vergeten: multiplayer. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Key changes
  • Three additional Keepers: Purple, Black, Orange
  • Scavenging works properly again
  • Fixed crashes in 4K resolution
  • Keepers more competent in breaking down doors
  • Gas damage nerfed back to value of original game
  • Time Bomb keeper power
  • Secret Door
  • API so that other programs can communicate with KeeperFX
  • Many new possibilities for mapmakers to make more advanced maps
  • Campaign level 8 (Tickle) made easier

Full Changelog: v1.0.0...v1.1.0

KeeperFX

Versienummer 1.1.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website KeeperFX
Download https://keeperfx.net/downloads
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 10-05-2024 20:53
13 • submitter: kuurtjes

10-05-2024 • 20:53

13

Submitter: kuurtjes

Bron: KeeperFX

Update-historie

10-01 KeeperFX 1.3.1 15
29-11 KeeperFX 1.3.0 5
10-'24 KeeperFX 1.2.0 3
05-'24 KeeperFX 1.1.0 13
11-'23 KeeperFX 1.0.0 23

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KeeperFX

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Reacties (13)

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RxTweak 10 mei 2024 21:50
Prachtig spel! Zelfs in 2024 blijft de gameplay van dit spel echt heel erg goed. De sfeer die het spel weet te creëren is ook heel knap gedaan, humoristisch en uniek in spellenwereld om enkel te badguy te kunnen spelen.
Themperror @RxTweak10 mei 2024 22:38
De nederlandse (officieel) versie is ook niet verkeerd kwa voice lines en teksten.. "Dit is geen wensput keeper!", "Voedsel is schaars, bouw een grotere broedplaats!", ken ze vanaf kinds af aan nog :P
kuurtjes @Themperror11 mei 2024 14:36
Ken je deze?
https://github.com/dkfans.../igame_fun_chococrave.wav

Er zijn een 10 tal easter egg speeches die maar heel af en toe te horen zijn.
Ik heb het een tijd geleden eens uitgerekend en de gemiddelde kans dat ze afspelen is 1x in 555 uur.
(Dit kan in KeeperFX nu gewijzigd worden ;))

[Reactie gewijzigd door kuurtjes op 23 juli 2024 16:41]

Niorun @Themperror10 mei 2024 22:45
ken ze vanaf kinds af aan nog :P
Idem dito "Je slaven zijn boos! Want ze hebben honger!" :D
RxTweak @Niorun10 mei 2024 23:20
Ja mooi. :) De teksten en de stem van Hero Muller zijn goud. Ik vond het ook altijd even schrikken als de slaven werden weggelokt door vijandelijke aaskamers..
Forfaxify @Themperror11 mei 2024 01:54
Nouuu... "Voedsel is schaars, vergroot de broedplaats" moet dat zijn :P. Bijna correct ik wilde even nit-picken
Themperror @Forfaxify14 mei 2024 12:28
Ah ja, ik dacht al dat er iets 'off' was, het was idd iets rijm-iger
Luchtbakker 10 mei 2024 21:47
Ik volg dit project al wat jaren. Echt mijn complimenten voor de devs die hier heel actief mee bezig zijn. Het lag wat jaren stil, maar de laatste 2 jaren verschijnen er dagelijks 1 tot meerdere nieuwe alpha builds. Rete stabiel en zeer goede community.

En niet te vergeten: een draak van een game! 8-)
kuurtjes 10 mei 2024 21:28
Jeuj! :Y)
Macboe 11 mei 2024 08:35
DE LANDHEER KOMT ER AAN!
BBenedictus 12 mei 2024 16:49
Heb inmiddels al wat levels weer opnieuw gespeeld, nadat het spel jaren op een Cdrom heeft liggen wegstoffen. Gelukkig kan met keeperfx mijn UWHD scherm alles weer keurig draaien. Hoewel ik toch redelijk wat frustraties heb met andere AI keepers die in sommige levels veel te snel en veel te hard zijn. Tactieken die vroeger werkten gaan niet meer op omdat je als mens niet zo snel bent.

Daarnaast zijn originele levels ook nog eens aangepast, waardoor specials zoals Transfer Creature ineens zijn verstopt door steen of bepaalde ruimtes zoals een brug niet beschikbaar zijn.

Vooral dat laatste vind ik heel erg vervelend. Ik ben zelfs zo ver gegaan dat ik een DosBox heb gebruikt om te verifiëren.
Ben ik nou de enige of hebben anderen hier ook last van?

[Reactie gewijzigd door BBenedictus op 23 juli 2024 16:41]

Loobinex @BBenedictus15 mei 2024 02:52
Als je het spel start, heb je de keuze uit verschillende campagnes. 'Dungeon Keeper - Original Campaign' is de bovenste, en is net zoals de naam doet vermoeden (op wat fixes na) de campagne zoals hij 25 jaar terug was.
Daaronder staat de New Game+ campagne, de oorspronkelijke campagne maar voor ervaren spelers. Dingen gaan sneller, harder en goedkope truken zijn onmogelijk gemaakt zodat het voor de gevorderde spelers weer aan voelt als toen ze het voor het eerst speelde. Ook zijn de 'Transfer Creature' specials vrijwel ontoegankelijk gemaakt om te voorkomen dat elk level in de eerste 3 minuten voorbij is.

Mijn tip: Begin opnieuw en klik dan de juiste aan.

[Reactie gewijzigd door Loobinex op 23 juli 2024 16:41]

BBenedictus @Loobinex15 mei 2024 17:02
Ik zou zweren dat ik dat ook op die manier gedaan had. Juist vanwege de nostalgie. Zeker een poging waard, want nu kom ik niet verder, ondanks een cheat met het spawnen van een creature die ik meegenomen zou hebben. :) Veel dank voor de reactie!

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