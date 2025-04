Versie 1.2.0 van KeeperFX is uitgekomen. KeeperFX is een opensource modificatie van het spel Dungeon Keeper uit 1997. Om het te kunnen spelen is wel het originele spel nodig, maar dat is nog steeds verkrijgbaar voor momenteel minder dan twee euro. KeeperFX bevat diverse verbeteringen ten opzichte van het origineel, zoals bijvoorbeeld ondersteuning voor Windows 7, 8, 10 en 11, hogere resoluties, verbeterde besturing, graphics en geluid, extra levels, en niet te vergeten: multiplayer. De belangrijkste verbeteringen die in deze uitgave zijn aangebracht kunnen hieronder worden gevonden.

Key changes Multiple different hero (roaming) players on a map

Up to 1000 units per map

Legacy rule set matches original game better

Midas Door

Different notifications for paydays, alarm traps and heart being attacked

Moon level appears when it actually is a full moon

Removed 'counts' from several config files

Many new possibilities for mapmakers to make more advanced maps

And much, much more. For the full change list see here.