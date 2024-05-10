Software-update: eM Client 9.2.2257

eM Client logo (79 pix)Versie 9.2.2157 van eM Client is uitgekomen. Deze e-mailclient is beschikbaar voor Windows en macOS. Het programma heeft verder ook een kalender, er kunnen taken en notities worden bijgehouden, en er kan worden gechat via Google Talk, Jabber en via het xmpp-protocol. Het programma is gratis voor privégebruik, maar voor extra mogelijkheden of bij gebruik van meer dan twee accounts wordt wel een vergoeding gevraagd. In deze uitgave zijn verbeteringen voor Gmail-gebruikers aangebracht.

Changes in version 9.2.2157.0:
  • Critical update for Gmail users
  • Updated Google authentication scope to use new Google Drive permissions necessary for accessing attachments of Google Calendar events

eM Client

Versienummer 9.2.2257
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website eM Client
Download https://www.emclient.com/download?lang=en
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 10-05-2024 15:02 4

10-05-2024 • 15:02

4

Bron: eM Client

Update-historie

02-04 eM Client 10.4.5298 1
10-02 eM Client 10.4.4756 0
05-12 eM Client 10.4.4124 1
07-'25 eM Client 10.3.2545 8
06-'25 eM Client 10.3.2412 1
05-'25 eM Client 10.3.2040 9
04-'25 eM Client 10.3.1720 5
04-'25 eM Client 10.3.1567 1
02-'25 eM Client 10.1.5131 22
11-'24 eM Client 10.1.4588 1
Meer historie

Lees meer

eM Client

geen prijs bekend

Officesoftware en suites

Reacties (4)

-Moderatie-faq
4
4
2
0
0
0
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Settler11 10 mei 2024 15:41
Mm, eE Client update niet vanzelf én denkt dat er geen nieuwe is. Toch maar weer handmatig doen dan.
Nijl 10 mei 2024 17:42
Die changelist klopt iig niet...

[Reactie gewijzigd door Nijl op 22 juli 2024 16:54]

1DMKIIN @Nijl10 mei 2024 21:07
Die changelist klopt iig niet...
Klopt nochtans, tot op de laatste letter als een bus (eM versie 10 = beta ;) )
Nijl @1DMKIIN11 mei 2024 10:05
oh je hebt gelijk.. thnx!

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.