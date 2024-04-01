Software-update: FreeFileSync 13.5

FreeFileSync logo (75 pix) Versie 13.5 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .NET Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 13.5:
  • Wrap file grid folder paths instead of truncate
  • Fixed sync operation arrows for RTL layout
  • Fixed FTP hang during connection (libcurl regression)
  • Consider user-defined file time tolerance for DB comparisons
  • Don't log folder pair paths if nothing to sync

Versienummer 13.5
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website FreeFileSync
Download https://www.freefilesync.org/download.php
Bestandsgrootte 19,53MB
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 01-04-2024 17:54 8

01-04-2024 • 17:54

8

Bron: FreeFileSync

Update-historie

16:39 FreeFileSync 14.11 1
30-03 FreeFileSync 14.9 1
23-02 FreeFileSync 14.8 8
22-01 FreeFileSync 14.7 18
03-12 FreeFileSync 14.6 2
10-'25 FreeFileSync 14.5 4
07-'25 FreeFileSync 14.4 14
03-'25 FreeFileSync 14.3 16
02-'25 FreeFileSync 14.2 5
01-'25 FreeFileSync 14.0 14
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FreeFileSync

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Reacties (8)

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PsiTweaker 1 april 2024 18:08
Bijna !

'opensourceprogramma'

vrijinzichtelijkprogramma

:+

[Reactie gewijzigd door PsiTweaker op 23 juli 2024 03:23]

The Zep Man @PsiTweaker1 april 2024 19:42
Niets mis met openbron. De bronprogrammatuur is immers open.
PsiTweaker @The Zep Man1 april 2024 21:05
Inderdaad. 'Openbron' is ook een mooie benaming.

Maar 'opensource...' kan ik geen Nederlands noemen ;)

[Reactie gewijzigd door PsiTweaker op 23 juli 2024 03:23]

Tjalling123 1 april 2024 18:12
Windows framework en Backup? Gaat niet zo goed met jullie nieuwe .plan zou toch ramen, raamwerk en data kopie moeten zijn.
The Zep Man @Tjalling1231 april 2024 20:50
data kopie
"Reservekopie".
capronicus @Tjalling1231 april 2024 21:04
Naja, "Windows" is in deze wel een merknaam, die mag je nog in weze zo laten. Maar Windows raamwerk zou dan wel toch mooi correct zijn.
nutty 1 april 2024 18:23
En ook dat Latijnse "data", gruwelijk gewoon, bahhhghhrr. Het is natuurlijk "gegevens".
AtRi 2 april 2024 10:27
En ook dat Latijnse "data", gruwelijk gewoon, bahhhghhrr. Het is natuurlijk "gegevens"
Zegt Nootje :-)

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