Versie 13.5 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .NET Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 13.5: Wrap file grid folder paths instead of truncate

Fixed sync operation arrows for RTL layout

Fixed FTP hang during connection (libcurl regression)

Consider user-defined file time tolerance for DB comparisons

Don't log folder pair paths if nothing to sync