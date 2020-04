BleachBit is een programma waarmee rommel op de computer kan worden opgeruimd. Het is daarmee vergelijkbaar met CCleaner van Piriform, maar er zijn ook enkele belangrijke verschillen. Ten eerste is BleachBit open source en verder is er naast een Windows-uitvoering ook een versie voor Linux. Het programma kan worden gebruikt in meer dan zestig talen, waaronder het Nederlands. Door toevoeging van winapp2.ini, dat het overigens automatisch zelf ophaalt, kan het programma de sporen van ruim 1.700 programma's opruimen. Naast gewoon verwijderen is er ook de optie om de ruimte die de bestanden in gebruik namen diverse keren te overschrijven, zodat terughalen onmogelijk wordt. Andrew Ziem heeft versie 4.0 uitgebracht en hier zijn de volgende veranderingen en verbeteringen in aangebracht:

These are the changes since version 3.2.0: The application was updated to run on Python 3 instead of Python 2

Add cleaner for Discord

Clean more of Google Chrome: IndexDB.

Clean more of Firefox: cookies, history.

Clean much more of Opera.

Clean much more of gPodder

Improve responsiveness of application window while cleaning

Fix cleaning custom folders when overwrite open was enabled

Fix cleaning VLC

Fix the application window not appearing or disappearing

Fix pop-up notification when cleaning is finished

Fix copy button in diagnostics window Specific to Linux Support for Python 3 enables BleachBit to continue working on modern Ubuntu distributions that have dropped Python 2.

Clean dnf autoremove

Cleaning APT autoremove reports how much space was cleaned

Add packages for Fedora and openSUSE Tumbleweed.

Fix cleaning VLC on older Linux distributions

Fix pop-up notification when cleaning is done Specific to Windows Add optional Window 10 light and dark themes

Fix: files were leftover after wiping a drive

Update SQLite from 3.28 to 3.31.1.

Add translations for GTK stock messages such as OK and Cancel

Re-introduce RPM package for CentOS 8.

Add cleaner names for Microsoft Edge in Winapp2.ini.

Fix: all native cleaners were missing in portable mode after downloading Winapp2.ini