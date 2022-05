BleachBit is een programma waarmee rommel op de computer kan worden opgeruimd. Het is daarmee vergelijkbaar met CCleaner van Piriform, maar er zijn ook enkele belangrijke verschillen. Ten eerste is BleachBit open source en verder is er naast een Windows-uitvoering ook een versie voor Linux. Het programma kan worden gebruikt in meer dan zestig talen, waaronder het Nederlands. Door toevoeging van winapp2.ini, dat het overigens automatisch zelf ophaalt, kan het programma de sporen van ruim 1.700 programma's opruimen. Naast gewoon verwijderen is er ook de optie om de ruimte die de bestanden in gebruik namen diverse keren te overschrijven, zodat terughalen onmogelijk wordt. Andrew Ziem heeft versie 4.4.2 uitgebracht en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes since version 4.4.0: Separate the cleaning option for site preferences from history

Disable the auto-hide behavior for scrollbars

Report zero bytes as "0B" instead of just "0"

Clarify scope of cache cleaning for Discord Specific to Windows Fix unreadable text for many languages, including Chinese and Japanese

Fix broken scrollbar

Correct search pattern in Winapp2.ini

Honor Winapp2.ini ExcludeKey in certain scenarios

Show Winapp2.ini group names for Internet Explorer, Vivaldi, and Brave

Allow pasting a pathname when browsing for folder

Add option to silent installer for skipping desktop icon

Do not create shortcut to uninstaller as a best practice

Build font cache during installation to avoid delay during first start of application.

Fix shredding through integration with the Windows Explorer context menu

Show a splash screen

Update embedded SQLite from 3.35 to 3.36. Developers See the list of commits or list of closed issues.

Code cleanup (thanks to monosans).