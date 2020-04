Versie 1.1.1 is uitgekomen van fre:ac. Fre:ac is een opensource- en crossplatform-audioconverter en cd-ripper. Ondersteuning is aanwezig voor de meest gangbare lossy en lossless formaten, waaronder mp3, Ogg Vorbis, aac en flac. Het programma bestaat al sinds 2001, zij het indertijd onder de naam BonkEnc. Sinds versie 1.1 is het programma ook voor Linux, FreeBSD en macOS beschikbaar en bevat het diverse nieuwe extra's, zoals een dsp-framework voor normalisation en resampling. In versie 1.1.1 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Improvements Improved file size and bitrate calculation for chapters and cue sheet tracks

Added placeholder for use in filename patterns

Added an optional disc ID column to the joblist

Added an option to eject the disc after ripping to freaccmd

Allow specifying device path instead of drive number in freaccmd Bug fixes Fixed crash of freaccmd when querying CDDB while DISPLAY variable is not set

Fixed ripping of first CD track in paranoia mode on Windows

Fixed several issues creating CBR MP3 files in SuperFast mode

Fixed calculation of track conversion speed factor in log files Updated codecs Updated Monkey's Audio to version 5.33

Updated WavPack to version 5.3.0 Updated translations Updated Portuguese (Brazilian) translation