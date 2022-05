Versie 1.1.2 is uitgekomen van fre:ac. Fre:ac is een opensource- en crossplatform-audioconverter en cd-ripper. Ondersteuning is aanwezig voor de meest gangbare lossy en lossless formaten, waaronder mp3, Ogg Vorbis, aac en flac. Het programma bestaat al sinds 2001, zij het indertijd onder de naam BonkEnc. Sinds versie 1.1 is het programma ook voor Linux, FreeBSD en macOS beschikbaar en bevat het diverse nieuwe extra's, zoals een dsp-framework voor normalisation en resampling. In versie 1.1.2 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Improvements Scale UI to adjust to system font size by default

Added support for theme colors and dark mode on Linux/FreeBSD

Improved handling of maximized window state on Linux/FreeBSD and macOS

Try to keep the selected encoder the same when upgrading from fre:ac 1.0.x

Removed non-working option to not lock CD trays while ripping

Stop ripping before trying to eject a disc

Write audio data CRC to log files when ripping

Write MD5 checksums to log files when verifying files

Write log entries when replacing existing files Bug fixes Fixed length of last chapter of some audio books being detected as 0:00

Prevent interpreting numerical IDs or dates at the beginning of file names as track numbers

Fixed a possible source of random crashes when adding files to the joblist

Fixed possible crash when importing MP4/M4A files

Fixed possible crash when encoding in SuperFast mode

Fixed some graphics glitches on macOS Updated codecs Updated Monkey's Audio to version 5.44

Updated mpg123 to version 1.26.1

Updated FAAD2 to version 2.9.2

Updated CDRip to version 2.4