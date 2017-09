Versie 1.0.29 is uitgekomen van fre:ac. Fre:ac is een opensource- en crossplatform-audioconverter en cd-ripper. Ondersteuning is aanwezig voor de meest gangbare lossy en lossless formaten, waaronder mp3, Ogg Vorbis, aac en flac. Het programma bestaat al sinds 2001, zij het indertijd onder de naam BonkEnc. In deze uitgave treffen we onder meer een nieuwere versie van de FAAC/FAAD2 -codec aan en mp3-bestanden voortaan met de mpg123-bibliotheek gedecodeerd, wat een beter resultaat moet opleveren.

The new release now uses the mpg123 library for more reliable MP3 decoding, updates the FAAC/FAAD2 codec to the latest version and fixes several minor issues.