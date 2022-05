Locktime Software heeft versie 4.0.67.0 van NetLimiter uitgebracht. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan ook per applicatie worden aangegeven of het met het Internet verbonden mag worden, de maximaal te gebruiken bandbreedte en kan er ook een quotum worden gezet. Een standaard licentie kost twintig dollar, de pro versie kost tien dollar meer. Hieronder zijn de veranderingen en verbeteringen te vinden die sinds versie 4.0.61.0 zijn aangebracht.

NetLimiter 4.0.67.0 (stable) Bug fixes Accidentally reversed IPV6 addresses in Connection History

All problems found in previous testing releases New features Added row and IP address exports to Connection Log NetLimiter 4.0.66.0 / 4.0.65.0 (testing) Bug fixes Application icon occasionally not loaded.

Network interface changes not detected.

Blocker ask window address and port not showing properly in case of multiple requests.

Module not loaded exception in client.

Some desktop apps falsely recognized as Store apps. New features Improved network interface detection.

Improvements in Diagnostic tool.

Improved Store app handling. Filters/rules are kept for new version of the Store app. Old versions of Store app should no more stack in NetLimiter.

Improved Store package handling (icons, information, package updates).

Wildcard characters (* and &) are allowed now in PathEqual filter function.

filter function. Fail safe improvements in storing service settings.