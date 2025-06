Locktime Software heeft versie 5.3.8.0 van NetLimiter uitgebracht. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan per applicatie worden aangegeven of het met het internet verbonden mag worden en wat de maximaal te gebruiken bandbreedte is, en er kan een quotum worden ingesteld. Een standaardlicentie kost twintig dollar, of dertig voor twee jaar. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

NetLimiter 5.3.8.0 This release brings several minor UI improvements and important update of our API. New features Improved logging.

Updated NetLimiter API for better compatibility.

Improved styling: rounded borders in menus, in the treeview and in other parts; checkboxes

Other minor fixes in UI and elsewhere. Fixed bugs Many minor fixes.