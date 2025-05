Locktime Software heeft versie 5.3.5.0 van NetLimiter uitgebracht. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan per applicatie worden aangegeven of het met het internet verbonden mag worden en wat de maximaal te gebruiken bandbreedte is, en er kan een quotum worden ingesteld. Een standaardlicentie kost twintig dollar, of dertig voor twee jaar. De changelog sinds versie 5.3.3.0 kan hieronder worden gevonden.

NetLimiter 5.3.5.0

This release several fixes to UI issues that have appeared lately.

Chart now refreshes view when the main window becomes active (after it was minimized).

In Stats UI clicking on Today or Last 30 Days caused client crash (or/and invalid chart data was displayed)

or caused client crash (or/and invalid chart data was displayed) Exporting Stats data to CSV caused UI exception on Windows with particular culture settings.

caused UI exception on Windows with particular culture settings. Several minor fixes.

NetLimiter 5.3.4.0

This release addresses a problem that appeared in version 5.3.3.0 and prevented installation on Windows 7 64bit.

Total transferred data displayed for selected part of the Chart.