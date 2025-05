Sophos heeft een nieuwe versie van HitmanPro uitgebracht. HitmanPro is geen standaard anti-virusprogramma wat altijd op de achtergrond draait, maar een zogenaamde on-demand scanner en moet dus worden uitgevoerd op het moment dat er een besmetting wordt vermoed. Met het programma kunnen virussen, spyware, Trojaanse paarden, rootkits en andere vormen van malware worden verwijderd. Door op een slimme manier te scannen en gebruik te maken van cloudcomputing voert de software een complete scan in vaak niet meer dan enkele minuten uit.

Het programma wordt door de Nederlander Mark Loman ontwikkeld. Zijn bedrijf SurfRight is eind 2015 door Sophos overgenomen. Om besmettingen te verwijderen moet het programma worden geactiveerd. De eerste keer kan dat met een gratis sleutel, maar na dertig dagen zal een nieuwe sleutel moeten worden aangeschaft. Het programma is alweer een tijdje niet in de Downloads langsgekomen, de changelog hieronder is sinds begin dit jaar.