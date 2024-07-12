Software-update: HitmanPro 3.8.34 build 332

HitmanPro logo (79 pix)Sophos heeft een nieuwe versie van HitmanPro uitgebracht. HitmanPro is geen standaard anti-virusprogramma wat altijd op de achtergrond draait, maar een zogenaamde on-demand scanner en moet dus worden uitgevoerd op het moment dat er een besmetting wordt vermoed. Met het programma kunnen virussen, spyware, Trojaanse paarden, rootkits en andere vormen van malware worden verwijderd. Door op een slimme manier te scannen en gebruik te maken van cloudcomputing voert de software een complete scan in vaak niet meer dan enkele minuten uit.

Het programma wordt door de Nederlander Mark Loman ontwikkeld. Zijn bedrijf SurfRight is eind 2015 door Sophos overgenomen. Om besmettingen te verwijderen moet het programma worden geactiveerd. De eerste keer kan dat met een gratis sleutel, maar na dertig dagen zal een nieuwe sleutel moeten worden aangeschaft. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Improved:
  • Detection and clean-up of hosts file abuse.
Fixed:
  • VirusTotal implementation.
  • "Reset settings" now includes recently added options.
Changed:
  • Check for updates now uses https instead of http.

HitmanPro

Versienummer 3.8.34 build 332
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website Sophos
Download https://www.hitmanpro.com/en-us/whats-new/hitmanpro
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 12-07-2024 15:30 24

12-07-2024 • 15:30

24

Bron: Sophos

Update-historie

05-02 HitmanPro 3.8.50 build 346 5
03-'25 HitmanPro 3.8.44 build 340 21
01-'25 HitmanPro 3.8.34 build 338 22
07-'24 HitmanPro 3.8.34 build 332 24
11-'23 HitmanPro 3.8.34 build 330 12
09-'16 HitmanPro 3.7.14 build 280 2
09-'16 HitmanPro 3.7.14 build 276 7
04-'16 HitmanPro 3.7.14 build 263 1
02-'16 HitmanPro 3.7.13 build 258 4
02-'16 HitmanPro 3.7.12 build 256 0
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HitmanPro

geen prijs bekend

3 van 5 sterren
Beveiliging en antivirus

Reacties (24)

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Chocomel_Deluxe 12 juli 2024 15:40
Is dit nog relevant in de tijd van windows defender?
Al zeker 10 jaar niet gebruikt, maar was toch gratis vroeger?
GekkeRipper @Chocomel_Deluxe12 juli 2024 19:01
Scannen en de gedetailleerde resultaten zien is nog steeds gratis. Eventuele malware verwijderen vereist een (trial) licentie.

Het is zeker nog relevant om een besmet systeem op te schonen. Of periodiek een (automatisch uitgevoerde) on demand scan uit te voeren. Geen enkele always on scanner zoals Defender biedt 100% bescherming natuurlijk.
410Gone @Chocomel_Deluxe12 juli 2024 15:45
Nee, er was wel een trial mogelijk, maar was nooit gratis, in het begin bestond HMP uit meedere AV oplossingen, een soort verzameling van pakketten, sinds jaren is HMP zelf een goede AV oplossing en maakt deze geen gebruik meer van externe AV oplossingen.
Comp User @410Gone13 juli 2024 00:50
Als ik het mij goed herinner bestond het pakket uit oa Eset en spy sweeper.

Lang geleden dat ik het gebruikte.
Ra_gdd
@Comp User13 juli 2024 13:41
Eset Trial
Spy Sweeper
Spotbot Search And Destroy
Ad-Aware
Spyware Doctor
Via Auto-it script werden deze software gedownload, geinstalleerd en gerunned.
Zo konden de booma's en andere digibeten hun PC terug proper krijgen vrij van zoekbalken en andere spyware.

Nu werk Hitman met o.a. een eigen detectie engine en met Kaspersky en Bitdefender.
In het begin gebruikte ze nog andere 3rth party detectie engines voor Hitman 3.x.
cool1971 @410Gone13 juli 2024 05:42
Was zeker wel gratis, tot ik meen .2. in het begin was het niets meer dan een berg gratis scanners van derde partijen, die onstebeurt hun scan deden. Duurde onwijs lang voordat het klaar was ook.
tw_gotcha @Chocomel_Deluxe12 juli 2024 16:08
ik weet niet zeker maar ik heb thuis ESET draaien en op het werk verplicht Defender. Defender is altijd bezig en vreet CPU tijd en vaak duurt het langer voordat iets start. Ik heb het dan over eigen dedicated softare, niet Word of zo. Maar het is heel lastig te reproduceren, meer een ergernis waarvan ik denk dat Defender de schuld heeft !
MrFax @tw_gotcha13 juli 2024 16:10
Ik heb het probleem dat Defender er soms heel lang over doet om een gedownloadt bestand te scannen. Dan is het gedownloadt en dan zit je nog 15 seconden te wachten voordat je het kan openen. Andere virusscanners hebben hier geen last van.
Verwijderd @tw_gotcha12 juli 2024 16:49
Op een werklaptop zal je over het algemeen antivirus hebben met Realtime protection ingeschakeld, of dit nu Microsoft Defender of AVG is.

Als je Windows Defender thuis wilt gebruiken als Hitman Pro dan zet je Realtime protection uit en scan je enkel handmatig.
Robertdw @Verwijderd12 juli 2024 19:36
Dan kan je dus net zo goed geen AV gebruiken, want met achteraf handmatig scannen ben je altijd te laat.
Verwijderd @Robertdw12 juli 2024 19:42
Uiteraard, maar een virusscanner waarbij Realtime protection ingeschakeld staat zoals bij Windows Defender standaard het geval is, zal zoals tw_gotcha opmerkt dit 'altijd bezig' zijn en 'CPU vreten' omdat dit inherent is aan de werking hiervan.

Gezien hij dat niet wilt, zie ik niet in waarom dan niet simpelweg de Realtime protection uitgezet wordt en je achteraf scant met Windows Defender OF Hitman Pro, in dat geval is het namelijk om het even welke je gebruikt.

Als je wel realtime protection wilt, ben je bij Hitman Pro al niet op het juiste adres omdat dit puur een on-demand scanner is.

Het is dus niet dat ik dit aanraad om te doen, maar in zijn geval waarom zou je uitwijken naar Hitman Pro met dat als reden als je Windows Defender op een soortgelijke wijze kan instellen?
Robertdw @Verwijderd13 juli 2024 10:23
Met dat laatste heb je gelijk, maar ik zou toch niemand aanraden om realtime scannen uit te zetten. Zeker omdat de huidige pc's daar weinig last van zullen hebben. Ik draai zelf Eset en merk niets van vertragingen. En dan nog, wat heb je liever, nu een beetje vertraging of je hele pc verziekt door een virus en de tijd die je daardoor kwijt bent om de boel te herstellen.
Bamboozled @Chocomel_Deluxe12 juli 2024 15:51
Defender is tegenwoordig een prima built-in oplossing. Elk security pakket heeft voor- en nadelen. Defender heeft niet zodanige nadelen dat het onverantwoord zou zijn deze te gebruiken tov betaalde pakketten. Grootste voordeel van Defender is daarmee gelijk ook, geen jaarlijks terugkerende rekening.
Nozmordre 12 juli 2024 19:02
Als ik kijk naar de update history hier gaat het van vandaag naar 05-11 naar 09-16', dat betekend dat er hier blijkbaar 8 JAAR geen updates zijn bijgehouden van dit programma, waarom?
Pineka @Nozmordre12 juli 2024 19:39
Ik gebruik hem al jaren en krijg regelmatig automatische updates.
Ra_gdd
@Nozmordre12 juli 2024 23:21
Omdat Surfright is overgenomen door Sophos.
Denk dat ze dan versie nummers hebben overgeslagen.
Om de paar maanden krijg ik een update voor Hitman Pro of Alert.
Meeste gebeurd in de cloud en dus draai je op je PC de backend van de software.

[Reactie gewijzigd door Ra_gdd op 22 juli 2024 13:54]

Ra_gdd
12 juli 2024 16:04
Zeker een meerwaarde volgens mij.
Werkt via cloudscanning en vind soms malware/spyware dat de gewone anti-virus scanner niet detecteert.
Zelf met Kaspersky anti-virus op de achtergrond.
Hitman Pro is een on demand scanner en niet een die constant op de achtergrond draait.
Prijs je die betaald samen met Hitman alert erin is zeer laag als je 3 jaar versie neemt.

En samen met Hitman Alert zit je dicht bij de 99,9999... bescherming.
Deze kijkt naar gedragingen van services en bestanden en markeer ze zo als goed of slecht.
Ook extra bescherming tegen 0 day exploits, keyboard logger en webcam misbruik.
SkyStreaker @Ra_gdd14 juli 2024 15:22
Ik heb eigenlijk afgaande op jouw reactie het voor een jaartje aangeschaft (30 euro voor een jaar is een no-brainer), want laten we nu eerlijk zijn - het klinkt goed. En nu ik het ook heb geïnstalleerd, zie ik meteen het effect. Zelfs nu ik dit aan het typen ben, zie ik rechts-onderin in Chrome, dat alles wat ik nu type versleuteld wordt. Top!

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 22 juli 2024 13:54]

Ra_gdd
@SkyStreaker14 juli 2024 21:36
Zoals ik al zei, voor de prijs moet je het niet laten.
In de tijd van crypto virussen heb ik paar mensen gehad die Hitman Alert hadden gekocht
Bij open crypto virus uit een mail, hield Hitman Alert deze mooi tegen en we er maar 1 foto bestand ge-encrypteerd.

En zoals je zei, je toetsenbord aanslagen worden ge-encrypteerd.
Mensen die in val lopen van die Microsoft helpdesks van India kunnen niets doen met je pincode want die zien ze niet in de keylogger of zelfs je paswoorden ook niet.

Als je moet kiezen dus prijs Hitman Alert of een geplunderde bank rekening, ik weet het.
snah001 @Ra_gdd12 juli 2024 16:24
Heb Hitman Pro Alert al jaaaren en de bescherming is gewoon super zoals je al in je laatste zin hebt aangegeven.
ApexAlpha 12 juli 2024 15:55
Ah, vroeger in mijn StudentAanHuis tijd echt gigantisch veel gebruikt. Samen met Malbarebytes dé go-to om een volledig vernaggelde Windows installatie weer enigzins bruikbaar te krijgen.

Ze hadden ook nog een live-CD variant voor als het echt te gek was.

Goed om te zien dat ze nog bestaan, maar de tijd is toch wel anders nu met Win Defender
HertogJan @ApexAlpha12 juli 2024 16:16
Ja en Super Anti Spyware (SAS)...
Username3457829 @HertogJan12 juli 2024 22:31
Gebruik ik nog steeds :D En vind ook vaak genoeg weer gare cookies
slechtvalk 12 juli 2024 17:45
Heb het 7 jaar gehad en behalve een paar tracking cookies nooit iets mee gevonden.

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