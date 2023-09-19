Locktime Software heeft versie 5.3.3.0 van NetLimiter uitgebracht. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan per applicatie worden aangegeven of het met het internet verbonden mag worden en wat de maximaal te gebruiken bandbreedte is, en er kan een quotum worden ingesteld. Een standaardlicentie kost twintig dollar, of dertig voor twee jaar. De changelog sinds versie 5.3.0.0 kan hieronder worden gevonden.
NetLimiter 5.3.3.0
Main feature of this release is theNew features
Exportfunction added to Stats UI. Now you can export all tables and charts in Stats in the CSV format.
Fixed bugs
- Export to CSV in Stats.
- A crash when improper value was used in a progress bar (in Quotas, Stats etc.).
- Several minor fixes.
NetLimiter 5.3.1.0
This release addresses a bug in Stats UI introduced in previous release 5.3.0.0 where in Extended stats table, the outgoing data column (New features
Data Out) used values from incoming data (
Data In) column.
Fixed bugs
- Detailed info popup window in Traffic Chart is now displayed above the chart.
- Minor style changes in Stats UI.
- In Extended stats in Stats UI incoming data were displayed in column for outgoing data.