Locktime Software heeft versie 5.3.6.0 van NetLimiter uitgebracht. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan per applicatie worden aangegeven of het met het internet verbonden mag worden en wat de maximaal te gebruiken bandbreedte is, en er kan een quotum worden ingesteld. Een standaardlicentie kost twintig dollar, of dertig voor twee jaar. In deze uitgave is een tool toegevoegd die informatie over een IP-adres of domein kan geven.

NetLimiter 5.3.6.0 Main fature of the release is brand-new WHOIS Tool. It allows users to get a WHOIS info for any IP address or any domain. It can be automatically accessed from multiple NetLimiter components. New features WHOIS Tool introduced. Fixed bugs Minor fixes in UI.