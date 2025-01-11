Locktime Software heeft versie 5.3.19.0 van NetLimiter uitgebracht. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan per applicatie worden aangegeven of deze met het internet verbonden mag worden en wat de maximaal te gebruiken bandbreedte is, en er kan een quotum worden ingesteld. Een standaardlicentie kost twintig dollar, of dertig voor twee jaar. Sinds versie 5.3.17.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

NetLimiter 5.3.19.0 This release brings brand-new approach to Priority handling. We created a new more determinate method which is based on reversed limits. You can enable it on tab Priorities by checking Use new method . You can always go back to the old method by unchecking it. New features New method for Priorities.

Minor internal improvements. Fixed bugs Better and secure handling of insufficient space on drive with Stats database (a notification is displayed).

Many internal fixes. NetLimiter 5.3.18.0 This release brings several UI improvements. The most important one is custimizable scaling of font size in NetLimiter UI. If you find texts in NetLimiter too small and you struggle reading them properly, go to Tools->Options... and on the tab Client/Theme select Font Scaling that suits your needs. New features Font size scaling added.

Added Help->Troubleshooting menu. Here you can reset UI or easily access Log and diagnostic files. Fixed bugs A fix which prevents adding duplicate entries to Permissions editor using NetLimiter API.

Minor UI fixes.