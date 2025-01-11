Software-update: NetLimiter 5.3.19.0

NetLimiter logo (75 pix) Locktime Software heeft versie 5.3.19.0 van NetLimiter uitgebracht. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan per applicatie worden aangegeven of deze met het internet verbonden mag worden en wat de maximaal te gebruiken bandbreedte is, en er kan een quotum worden ingesteld. Een standaardlicentie kost twintig dollar, of dertig voor twee jaar. Sinds versie 5.3.17.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

NetLimiter 5.3.19.0

This release brings brand-new approach to Priority handling. We created a new more determinate method which is based on reversed limits. You can enable it on tab Priorities by checking Use new method. You can always go back to the old method by unchecking it.

New features
  • New method for Priorities.
  • Minor internal improvements.
Fixed bugs
  • Better and secure handling of insufficient space on drive with Stats database (a notification is displayed).
  • Many internal fixes.
NetLimiter 5.3.18.0

This release brings several UI improvements. The most important one is custimizable scaling of font size in NetLimiter UI. If you find texts in NetLimiter too small and you struggle reading them properly, go to Tools->Options... and on the tab Client/Theme select Font Scaling that suits your needs.

New features
  • Font size scaling added.
  • Added Help->Troubleshooting menu. Here you can reset UI or easily access Log and diagnostic files.
Fixed bugs

NetLimiter Connection Log

Versienummer 5.3.19.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website Locktime Software
Download https://www.netlimiter.com/download/nl/netlimiter-5.3.19.0.exe
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 11-01-2025 09:25 9

11-01-2025 • 09:25

9

Bron: Locktime Software

Update-historie

25-11 NetLimiter 5.3.26.0 0
05-'25 NetLimiter 5.3.24.0 6
01-'25 NetLimiter 5.3.19.0 9
08-'24 NetLimiter 5.3.17.0 3
06-'24 NetLimiter 5.3.15.0 6
06-'24 NetLimiter 5.3.14.0 1
04-'24 NetLimiter 5.3.9.0 12
02-'24 NetLimiter 5.3.8.0 7
11-'23 NetLimiter 5.3.6.0 0
11-'23 NetLimiter 5.3.5.0 0
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NetLimiter

geen prijs bekend

3 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (9)

-Moderatie-faq
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Jermak 11 januari 2025 10:01
Deze functie zit toch ook in een qualitatief goede/ professionele router ?
bend1976 @Jermak11 januari 2025 10:32
Dit is een software apllicatie. Wat heeft het er nu mee te maken of de functionaliteit in sommige routers zit?
Jermak @bend197611 januari 2025 11:01
Als de router, deze functionaliteit bezit, is deze software overbodig.
Extra layer maak verkeer trager en duurder
keroner @Jermak12 januari 2025 02:12
Misschien handig om dan ook aan te geven in welke routers het zit?
Ik ken het namelijk niet.
Als Asus het ondersteund gebruik ik het graag.
Niet negatief bedoeld 😉

[Reactie gewijzigd door keroner op 12 januari 2025 02:14]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@Jermak11 januari 2025 12:44
Een router is niet op de hoogte van de applicatie in gebruik maar kan hooguit het protocol detecteren. Dat is daarmee een andere oplossing. Daarbij is de router al "buiten" het systeem in kwestie waardoor je op een heel andere plek monitored of filtert. Dat is echt een andere oplossing.
opa uche 11 januari 2025 10:32
Ik zou sowieso als OS al voor een Linux gaan, zie me geen Windows gebruiken voor dit soort zaken.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@opa uche11 januari 2025 12:46
Wat is "dit soort zaken" in dit geval? Netlimiter werkt namelijk alleen voor en op het systeem waarop het geïnstalleerd is. Het is een tool om het netwerkverkeer van en naar de host waarop het geïnstalleerd is inzichtelijk te maken, te filteren etc.
opa uche @Bor11 januari 2025 17:11
Verkeerde interpretatie van de tool mijnerzijds. Dat is het in dit geval ;)
bend1976 @opa uche11 januari 2025 11:11
Ja hoor! Nog even!!!

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