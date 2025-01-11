Locktime Software heeft versie 5.3.19.0 van NetLimiter uitgebracht. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan per applicatie worden aangegeven of deze met het internet verbonden mag worden en wat de maximaal te gebruiken bandbreedte is, en er kan een quotum worden ingesteld. Een standaardlicentie kost twintig dollar, of dertig voor twee jaar. Sinds versie 5.3.17.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
NetLimiter 5.3.19.0
This release brings brand-new approach to Priority handling. We created a new more determinate method which is based on reversed limits. You can enable it on tabNew features
Prioritiesby checking
Use new method. You can always go back to the old method by unchecking it.
Fixed bugs
- New method for Priorities.
- Minor internal improvements.
NetLimiter 5.3.18.0
- Better and secure handling of insufficient space on drive with Stats database (a notification is displayed).
- Many internal fixes.
This release brings several UI improvements. The most important one is custimizable scaling of font size in NetLimiter UI. If you find texts in NetLimiter too small and you struggle reading them properly, go toNew features
Tools->Options...and on the tab Client/Theme select
Font Scalingthat suits your needs.
Fixed bugs
- Font size scaling added.
- Added
Help->Troubleshootingmenu. Here you can reset UI or easily access Log and diagnostic files.
- A fix which prevents adding duplicate entries to Permissions editor using NetLimiter API.
- Minor UI fixes.