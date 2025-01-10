Software-update: Syncthing 1.29.1

Syncthing logo (75 pix) Versie 1.29.1 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Een onofficiële client voor Android kan hier worden gevonden. Ook zijn er packages voor bijvoorbeeld Synology en QNAP. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bugfixes:
  • #9904: The browse API response has changed as of Syncthing v1.29.0
  • #9906: Deadlocks randomly, occasionally
  • #9907: The response of "pending" APIs has changed as of Syncthing v1.29.0
  • #9909: Login into UI (Browser) not working anymore

Syncthing screenshot (620 pix)

Versienummer 1.29.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Android, Linux, BSD, macOS, Solaris, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Website Syncthing
Download https://syncthing.net/downloads
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 10-01-2025 13:30 0

10-01-2025 • 13:30

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Bron: Syncthing

Update-historie

05-08 Syncthing 2.1.3 12
10-07 Syncthing 2.1.2 12
02-06 Syncthing 2.1.1 2
12-05 Syncthing 2.1.0 13
08-04 Syncthing 2.0.16 4
03-03 Syncthing 2.0.15 0
03-02 Syncthing 2.0.14 17
06-01 Syncthing 2.0.13 11
02-12 Syncthing 2.0.12 15
11-'25 Syncthing 2.0.11 11
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