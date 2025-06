Locktime Software heeft versie 5.3.14.0 van NetLimiter uitgebracht. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan per applicatie worden aangegeven of het met het internet verbonden mag worden en wat de maximaal te gebruiken bandbreedte is, en er kan een quotum worden ingesteld. Een standaardlicentie kost twintig dollar, of dertig voor twee jaar. Sinds versie 5.3.9.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

NetLimiter 5.3.14.0

This release brings a few important (mostly internal) updates.

Improved communication protocol with update and registration servers.

Improved compatibility with Win11.

Minor internal fixes.

NetLimiter 5.3.13.0

Our improvements in Connection Log continue as we added two new columns for received/sent data for a given connection.

Data In and Data Out columns added to Connection Log.

and columns added to Connection Log. New filtering options for columns in Connection Log.

Few other minor improvements.

Rare system crash on systems with very high traffic (tens of thousands of concurrent connections).

Occasional client crash when clicking in the area of Traffic stats chart.

Minor styling fixes.

NetLimiter 5.3.10.0

This release brings important fix for Tags system and a requested Manual mode to recently improved Connection Log.

A Manual mode added to Connection Log.

Few other minor improvements.