Versie 26.10 van XYplorer is uitgekomen. Dit bestandsbeheerprogramma voor Windows heeft tabbladen, een uitgebreide zoekfunctie en een veelzijdige preview. Het is klein en hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te kunnen doen. De gebruikersinterface is geheel naar eigen smaak in te stellen en er zijn diverse mogelijkheden om taken die vaak voorkomen, te automatiseren. Een standaardlicentie kost 35 dollar. Daarvoor mag het programma voor altijd worden gebruikt, maar word je slechts een jaar voorzien van updates. Voor het dubbele ontvang je de updates voor altijd. In deze uitgave is onder meer een functie toegevoegd om vergelijkbare afbeeldingen te vinden.

What’s New in 26.10? Find Similar Images. The "Find Similar Images" feature allows users to quickly find images that are visually similar to the currently selected image. This includes images that are similar to the image in the clipboard, such as an image copied from a web page. The degree of similarity can be adjusted to suit the user's needs. Many Other Improvements. See change log.