Versie 26.90 van XYplorer is uitgekomen. Dit bestandsbeheerprogramma voor Windows heeft tabbladen, een uitgebreide zoekfunctie en een veelzijdige preview. Het is klein en hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te kunnen doen. De gebruikersinterface is geheel naar eigen smaak in te stellen en er zijn diverse mogelijkheden om taken die vaak voorkomen, te automatiseren. Een standaardlicentie kost 35 dollar. Daarvoor mag het programma voor altijd worden gebruikt, maar word je slechts een jaar voorzien van updates. Voor het dubbele bedrag ontvang je de updates voor altijd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What’s New in 26.90? Friendly Search. Now Quick Search is also a friendly search. New toolbar buttons in the Quick Search dialog give you easy access to basic search parameters (match case, whole word, include subfolders). Further details of this release...