Software-update: XYplorer 26.90

XYplorer logo (79 pix) Versie 26.90 van XYplorer is uitgekomen. Dit bestandsbeheerprogramma voor Windows heeft tabbladen, een uitgebreide zoekfunctie en een veelzijdige preview. Het is klein en hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te kunnen doen. De gebruikersinterface is geheel naar eigen smaak in te stellen en er zijn diverse mogelijkheden om taken die vaak voorkomen, te automatiseren. Een standaardlicentie kost 35 dollar. Daarvoor mag het programma voor altijd worden gebruikt, maar word je slechts een jaar voorzien van updates. Voor het dubbele bedrag ontvang je de updates voor altijd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What’s New in 26.90?
  • Friendly Search. Now Quick Search is also a friendly search. New toolbar buttons in the Quick Search dialog give you easy access to basic search parameters (match case, whole word, include subfolders).

Further details of this release...

XYplorer

Versienummer 26.90
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website XYplorer
Download https://www.xyplorer.com/download.php
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 17-02-2025 10:30
6 • submitter: danmark_ori

17-02-2025 • 10:30

6

Submitter: danmark_ori

Bron: XYplorer

Update-historie

15-12 XYplorer 28.10 1
22-09 XYplorer 27.20 2
07-'25 XYplorer 27.10 5
03-'25 XYplorer 27.00 0
02-'25 XYplorer 26.90 6
01-'25 XYplorer 26.80 0
11-'24 XYplorer 26.70 0
11-'24 XYplorer 26.60 0
10-'24 XYplorer 26.50 0
09-'24 XYplorer 26.40 0
Meer historie

Lees meer

XYplorer

geen prijs bekend

Systeem- en netwerkutility's

Reacties (6)

-Moderatie-faq
6
6
2
0
0
3
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
T-men 17 februari 2025 11:12
Het logo van XYplorer lijkt wel een Chinees karakter. Is dat ook zo ?
En zo ja, weet iemand de betekenis ervan ?
Patriot @T-men17 februari 2025 11:36
Het is volgens mij gewoon een speelse X en Y, aan elkaar.
680x0 17 februari 2025 12:39
Zeg niet "file manager" maar zeg "bestandsbeheerprogramma".

Ze zijn grenzen aan dit absurde vertalen...
int3nz0r @680x018 februari 2025 11:37
Daarmee ben je naar mijn insziens aan het "terugvertalen". File manager is veel gebruikelijker dan bestandsbeheerprogramma.
680x0 @int3nz0r18 februari 2025 12:18
Mijn reactie was cynisch.

In het artikel staat "bestandsbeheerprogramma" wat ik een absurde vertaling vind..
Jets 18 februari 2025 11:29
Waardeloos, heeft niet eens een ingebouwde file copy gui

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.