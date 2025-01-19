Versie 26.80 van XYplorer is uitgekomen. Dit bestandsbeheerprogramma voor Windows heeft tabbladen, een uitgebreide zoekfunctie en een veelzijdige preview. Het is klein en hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te kunnen doen. De gebruikersinterface is geheel naar eigen smaak in te stellen en er zijn diverse mogelijkheden om taken die vaak voorkomen, te automatiseren. Een standaardlicentie kost 35 dollar. Daarvoor mag het programma voor altijd worden gebruikt, maar word je slechts een jaar voorzien van updates. Voor het dubbele bedrag ontvang je de updates voor altijd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What’s New in 26.80? Rounded Corners. Major facelift, many corners are now rounded by default. You can, of course, also opt for square corners if you prefer.

Lock Scroll Position. By default, the tree expands and scrolls to the current position as needed. If you don't like the constant jumping up and down, you can now fix the tree in its current scroll position. This keeps the tree view still and potential drop targets in view. Further details of this release...