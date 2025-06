Versie 27.00 van XYplorer is uitgekomen. Dit bestandsbeheerprogramma voor Windows heeft tabbladen, een uitgebreide zoekfunctie en een veelzijdige preview. Het is klein en hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te kunnen doen. De gebruikersinterface is geheel naar eigen smaak in te stellen en er zijn diverse mogelijkheden om taken die vaak voorkomen, te automatiseren. Een standaardlicentie kost 35 dollar. Daarvoor mag het programma voor altijd worden gebruikt, maar word je slechts een jaar voorzien van updates. Voor het dubbele bedrag ontvang je de updates voor altijd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What’s New in 27.00? Live Filter Box MRU. The Live Filter Box now remembers the last 64 filter patterns used and provides easy access via a drop-down list. Makes your life easier, faster, and more organized. Further details of this release...