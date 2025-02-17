RAR Labs heeft versie 7.10 van zijn archiveringsprogramma's RAR en WinRAR uitgebracht. Deze populaire compressietools zijn beschikbaar voor diverse besturingssystemen, waaronder Windows, Linux en macOS. De programma's kunnen overweg met de gangbaarste formaten - waaronder rar, zip, cab, arj, lzh, tar, gz, uue, bz2, jar, iso, 7z en z -, hebben een skinnable interface en ondersteuning voor Zip64- en multivolume cabbestanden. In versie 7.10 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Veranderingen: Het dialoogvenstertabblad "Instellingen" > "Algemeen" is opgesplitst in de tabbladen "Instellingen" > "Interface" en "Instellingen" > "Systeem". Dialoognavigatie gebruikt verticale tabblad in plaats van horizontale.

WinRAR stelt de donkere-interfacemodus in als de optie "Donkere modus" in "Instellingen" > "Interface" is ingeschakeld. Deze optie stelt de donkere modus onvoorwaardelijk in of uit, ofwel gebruikt de donkere-modusinstellingen van Windows.

De optie "Grote geheugenpagina's" in het dialoogvenster "Instellingen" > "Systeem" en de schakeloptie -mlp op de opdrachtregel biedt het gebruik aan van geheugenpagina's van 2 MB groot aan, in plaats van de standaardgrootte van 4 KB, waarbij het toekennen van grote geheugengebieden in de in- en uitpakroutines in de RAR-archiefindeling.

Het maakt het mogelijk om de inpak- en, in sommige gevallen, de uitpaksnelheid te verbeteren. De prestatiewinst is voornamelijk substantieel voor grotere compressiewoordenboeken en tragere compressiemethoden.

Deze functie vereist rechten voor de optie "Pagina's in geheugen vastzetten" en, mocht deze ontbreken, dan zal WinRAR voorstellen deze toe te kennen aan het huidige gebruikersaccount, waarmee het ook beschikbaar wordt gemaakt voor andere software. Opnieuw opstarten van Windows is noodzakelijk om de nieuw toegekende rechten te activeren.

Het maakt het mogelijk om de inpak- en, in sommige gevallen, de uitpaksnelheid te verbeteren. De prestatiewinst is voornamelijk substantieel voor grotere compressiewoordenboeken en tragere compressiemethoden. Deze functie vereist rechten voor de optie "Pagina's in geheugen vastzetten" en, mocht deze ontbreken, dan zal WinRAR voorstellen deze toe te kennen aan het huidige gebruikersaccount, waarmee het ook beschikbaar wordt gemaakt voor andere software. Opnieuw opstarten van Windows is noodzakelijk om de nieuw toegekende rechten te activeren. De optie "Alleen zonegegevens" in het dialoogvenster "Instellingen" > "Beveiliging" biedt controle over het doorgeven van de Mark of the Web in archieven alleen de beveiligingszonewaarde bevat of alle beschikbare velden.

Hoewel zulke aanvullende velden, zoals de downloadlocatie of IP-adres, mogelijk helpen bij het identificeren van de bron van een bestand, kunnen ze ook een privacyzorg betekenen indien het bestand gedeeld wordt met andere personen.

Hoewel zulke aanvullende velden, zoals de downloadlocatie of IP-adres, mogelijk helpen bij het identificeren van de bron van een bestand, kunnen ze ook een privacyzorg betekenen indien het bestand gedeeld wordt met andere personen. De schakeloptie -om[-|1][=lijst] biedt het doorgeven van de Mark of the Web in de opdrachtregelversie van WinRAR en console-RAR.

Windows Vista en 32-bits versies van Windows worden niet meer ondersteund. WinRAR en zelfuitpakkende modules van WinRAR vereisten Windows 7 x64 of nieuwe.

De keuzes "Automatisch", "Altijd aan" of "Uitschakelen" zijn nu beschikbaar voor de opties "Deltacompressie" en "x86- uitvoerbare-compressie" in het dialoogvenster "Uitgebreide compressieparameters".

Om de compressiesnelheid te verbeteren past "Automatisch" deze opties toe afhankelijk van de compressiemethode, zo schakelt ze deze uit voor de methodes "Snelst" en "Snel". Gebruik "Altijd aan" om te in te schakelen voor alle methoden.

Om de compressiesnelheid te verbeteren past "Automatisch" deze opties toe afhankelijk van de compressiemethode, zo schakelt ze deze uit voor de methodes "Snelst" en "Snel". Gebruik "Altijd aan" om te in te schakelen voor alle methoden. De naam van de omgevingsvariabele waarin de standaardreeks van RAR-schakel-opties wordt bewaard, is gewijzigd van "RAR" naar "RARINISWTICHES". Het is vrij gebruikelijk voor batchscripts om de omgevingsvariabele "RAR" te gebruiken voor het opslaan van het pad naar het uitvoerbaar bestanden van RAR, waardoor dit eerder tot naamsconflicten kon leiden.

De optie "Berichttitel bij voltooiing" en "Berichttekst bij voltooiing" op het tabblad "Tekst" van het dialoogvenster "Uitgebreide SFX-opties" biedt de mogelijkheid om een eigen bericht weer te geven na het succesvol uitpakken van een zelfuitpakkend archief (SFX).

Dit bericht kan ook worden toegevoegd met de scriptopdracht "TextDone".

De opties voor het SFX-logo en -pictogram zijn verplaatst naar het tabblad "Logo en pictogram" van het dialoogvenster "Uitgebreide SFX-opties". Dialoognavigatie gebruikt verticale tabbladen in plaats van horizontale.

Dit bericht kan ook worden toegevoegd met de scriptopdracht "TextDone". De opties voor het SFX-logo en -pictogram zijn verplaatst naar het tabblad "Logo en pictogram" van het dialoogvenster "Uitgebreide SFX-opties". Dialoognavigatie gebruikt verticale tabbladen in plaats van horizontale. Contextmenu Windows 11: compressieprofielen in het nieuw contextmenu worden geplaatst boven de uitpakopdrachten, vergelijkbaar met het oudere contextmenu; scheidingslijnen worden toegevoegd tussen de archiefopdrachtgroepen "Openen", "Uitpakken" en "Inpakken".

Bij het uitpakken van een bestand met de NTFS-kenmerk "Gecomprimeerd", dan zal dit kenmerk worden toegekend aan het begin van het uitpakken van bestanden.

Het is gebruikelijk dat uitpaktijd hiermee wordt verkleind, in vergelijking met het toekennen nadat bestandsgegevens worden geschreven.

Het is gebruikelijk dat uitpaktijd hiermee wordt verkleind, in vergelijking met het toekennen nadat bestandsgegevens worden geschreven. Bij het toevoegen van bestanden aan een bestaand RAR-archief worden eerder-bewaarde mappen in zulk archief verplaatst naar een positie na de nieuw-toegevoegde bestanden. Dit betekent dat bestandstijden worden ingesteld na het uitpakken van alle bestanden en worden dus niet meer gewijzigd bij het maken van bestanden binnen deze mappen.

Er wordt geen tijdelijk bestand meer aangemaakt voor de opdracht "rar ch -tl" als geen archiefmodificatieopties worden meegegeven, zoals "-rr" of "-z". De wijzigingstijd van het nieuwst ingepakte bestand wordt direct ingesteld op het oorspronkelijke archiefbestanden zonder de archiefgegevens te kopiëren. Dit verlaagt de tijd om naar schijf te schrijven en te verwerken.

Indien het archief is afgebroken na het herstelrecord of bij de serviceblokken voor snelopengegevens, dan zal een aanvullend bericht worden weergegeven met het bloksoort dat is afgebroken, ná het standaardbericht "Onverwacht eind van archief". Fouten opgelost: hoewel het zoeken op groot bereik niet wordt gebruikt bij de compressiemethode -m1 ("snelste"), kenden de schakelopties -1 -mcl+ of -m1 -mcl met een compressiewoordenboek van 256 MB of groter, toch geheugen toe dat vereist is voor het algoritme achter zoeken op groot bereik;

indien de optie "Redundante mappen verwijderen uit uitpakpad" ingeschakeld stond bij het uitpakken van een bestand uit een submap van een archief, dan werd naderhand na het klikken op ".." in de bestandslijst de map weergegeven met het archiefbestand in plaats van de bovenliggende map binnen in het archief;

indien de toepassing werd gestart vanuit een archief en er meerdere bestanden werden aangemaakt met op monotone wijze toenemende datums, dan kon WinRAR voor elk aangemaakt bestanden een archiefupdatevraag stellen in plaats van een enkele.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

WinRAR 7.10 (64bit)

RAR 7.10 voor Linux (64bit)

RAR 7.10 voor FreeBSD (64bit)

RAR 7.10 voor macOS (Intel)

RAR 7.10 voor macOS (Arm)

RAR voor Android