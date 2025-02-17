Software-update: WinRAR 7.10

WinRAR logo (80 pix) RAR Labs heeft versie 7.10 van zijn archiveringsprogramma's RAR en WinRAR uitgebracht. Deze populaire compressietools zijn beschikbaar voor diverse besturingssystemen, waaronder Windows, Linux en macOS. De programma's kunnen overweg met de gangbaarste formaten - waaronder rar, zip, cab, arj, lzh, tar, gz, uue, bz2, jar, iso, 7z en z -, hebben een skinnable interface en ondersteuning voor Zip64- en multivolume cabbestanden. In versie 7.10 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Veranderingen:
  • Het dialoogvenstertabblad "Instellingen" > "Algemeen" is opgesplitst in de tabbladen "Instellingen" > "Interface" en "Instellingen" > "Systeem". Dialoognavigatie gebruikt verticale tabblad in plaats van horizontale.
  • WinRAR stelt de donkere-interfacemodus in als de optie "Donkere modus" in "Instellingen" > "Interface" is ingeschakeld. Deze optie stelt de donkere modus onvoorwaardelijk in of uit, ofwel gebruikt de donkere-modusinstellingen van Windows.
  • De optie "Grote geheugenpagina's" in het dialoogvenster "Instellingen" > "Systeem" en de schakeloptie -mlp op de opdrachtregel biedt het gebruik aan van geheugenpagina's van 2 MB groot aan, in plaats van de standaardgrootte van 4 KB, waarbij het toekennen van grote geheugengebieden in de in- en uitpakroutines in de RAR-archiefindeling.
    Het maakt het mogelijk om de inpak- en, in sommige gevallen, de uitpaksnelheid te verbeteren. De prestatiewinst is voornamelijk substantieel voor grotere compressiewoordenboeken en tragere compressiemethoden.
    Deze functie vereist rechten voor de optie "Pagina's in geheugen vastzetten" en, mocht deze ontbreken, dan zal WinRAR voorstellen deze toe te kennen aan het huidige gebruikersaccount, waarmee het ook beschikbaar wordt gemaakt voor andere software. Opnieuw opstarten van Windows is noodzakelijk om de nieuw toegekende rechten te activeren.
  • De optie "Alleen zonegegevens" in het dialoogvenster "Instellingen" > "Beveiliging" biedt controle over het doorgeven van de Mark of the Web in archieven alleen de beveiligingszonewaarde bevat of alle beschikbare velden.
    Hoewel zulke aanvullende velden, zoals de downloadlocatie of IP-adres, mogelijk helpen bij het identificeren van de bron van een bestand, kunnen ze ook een privacyzorg betekenen indien het bestand gedeeld wordt met andere personen.
  • De schakeloptie -om[-|1][=lijst] biedt het doorgeven van de Mark of the Web in de opdrachtregelversie van WinRAR en console-RAR.
  • Windows Vista en 32-bits versies van Windows worden niet meer ondersteund. WinRAR en zelfuitpakkende modules van WinRAR vereisten Windows 7 x64 of nieuwe.
  • De keuzes "Automatisch", "Altijd aan" of "Uitschakelen" zijn nu beschikbaar voor de opties "Deltacompressie" en "x86- uitvoerbare-compressie" in het dialoogvenster "Uitgebreide compressieparameters".
    Om de compressiesnelheid te verbeteren past "Automatisch" deze opties toe afhankelijk van de compressiemethode, zo schakelt ze deze uit voor de methodes "Snelst" en "Snel". Gebruik "Altijd aan" om te in te schakelen voor alle methoden.
  • De naam van de omgevingsvariabele waarin de standaardreeks van RAR-schakel-opties wordt bewaard, is gewijzigd van "RAR" naar "RARINISWTICHES". Het is vrij gebruikelijk voor batchscripts om de omgevingsvariabele "RAR" te gebruiken voor het opslaan van het pad naar het uitvoerbaar bestanden van RAR, waardoor dit eerder tot naamsconflicten kon leiden.
  • De optie "Berichttitel bij voltooiing" en "Berichttekst bij voltooiing" op het tabblad "Tekst" van het dialoogvenster "Uitgebreide SFX-opties" biedt de mogelijkheid om een eigen bericht weer te geven na het succesvol uitpakken van een zelfuitpakkend archief (SFX).
    Dit bericht kan ook worden toegevoegd met de scriptopdracht "TextDone".
    De opties voor het SFX-logo en -pictogram zijn verplaatst naar het tabblad "Logo en pictogram" van het dialoogvenster "Uitgebreide SFX-opties". Dialoognavigatie gebruikt verticale tabbladen in plaats van horizontale.
  • Contextmenu Windows 11:
    • compressieprofielen in het nieuw contextmenu worden geplaatst boven de uitpakopdrachten, vergelijkbaar met het oudere contextmenu;
    • scheidingslijnen worden toegevoegd tussen de archiefopdrachtgroepen "Openen", "Uitpakken" en "Inpakken".
  • Bij het uitpakken van een bestand met de NTFS-kenmerk "Gecomprimeerd", dan zal dit kenmerk worden toegekend aan het begin van het uitpakken van bestanden.
    Het is gebruikelijk dat uitpaktijd hiermee wordt verkleind, in vergelijking met het toekennen nadat bestandsgegevens worden geschreven.
  • Bij het toevoegen van bestanden aan een bestaand RAR-archief worden eerder-bewaarde mappen in zulk archief verplaatst naar een positie na de nieuw-toegevoegde bestanden. Dit betekent dat bestandstijden worden ingesteld na het uitpakken van alle bestanden en worden dus niet meer gewijzigd bij het maken van bestanden binnen deze mappen.
  • Er wordt geen tijdelijk bestand meer aangemaakt voor de opdracht "rar ch -tl" als geen archiefmodificatieopties worden meegegeven, zoals "-rr" of "-z". De wijzigingstijd van het nieuwst ingepakte bestand wordt direct ingesteld op het oorspronkelijke archiefbestanden zonder de archiefgegevens te kopiëren. Dit verlaagt de tijd om naar schijf te schrijven en te verwerken.
  • Indien het archief is afgebroken na het herstelrecord of bij de serviceblokken voor snelopengegevens, dan zal een aanvullend bericht worden weergegeven met het bloksoort dat is afgebroken, ná het standaardbericht "Onverwacht eind van archief".
Fouten opgelost:
  • hoewel het zoeken op groot bereik niet wordt gebruikt bij de compressiemethode -m1 ("snelste"), kenden de schakelopties -1 -mcl+ of -m1 -mcl met een compressiewoordenboek van 256 MB of groter, toch geheugen toe dat vereist is voor het algoritme achter zoeken op groot bereik;
  • indien de optie "Redundante mappen verwijderen uit uitpakpad" ingeschakeld stond bij het uitpakken van een bestand uit een submap van een archief, dan werd naderhand na het klikken op ".." in de bestandslijst de map weergegeven met het archiefbestand in plaats van de bovenliggende map binnen in het archief;
  • indien de toepassing werd gestart vanuit een archief en er meerdere bestanden werden aangemaakt met op monotone wijze toenemende datums, dan kon WinRAR voor elk aangemaakt bestanden een archiefupdatevraag stellen in plaats van een enkele.

De volgende downloads zijn beschikbaar:
*WinRAR 7.10 (64bit)
*RAR 7.10 voor Linux (64bit)
*RAR 7.10 voor FreeBSD (64bit)
*RAR 7.10 voor macOS (Intel)
*RAR 7.10 voor macOS (Arm)
*RAR voor Android

WinRAR

Versienummer 7.10
Releasestatus Final
Besturingssystemen Android, Linux, BSD, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website RAR Labs
Download https://www.rarlab.com/download.htm
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 17-02-2025 12:00
53 • submitter: BlueInk

17-02-2025 • 12:00

53

Submitter: BlueInk

Bron: RAR Labs

Update-historie

29-04 WinRAR 7.22 42
23-03 WinRAR 7.21 bèta 1 10
04-02 WinRAR 7.20 8
18-12 WinRAR 7.20 bèta 3 0
20-11 WinRAR 7.20 bèta 2 9
29-10 WinRAR 7.20 bèta 1 1
07-'25 WinRAR 7.13 9
07-'25 WinRAR 7.13 bèta 1 1
06-'25 WinRAR 7.12 8
06-'25 WinRAR 7.12 bèta 1 10
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WinRAR

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (53)

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Jaapvaak 17 februari 2025 12:31
Windows heeft zelf een mogelijkheid tot Zippen van bestanden. Waarom zou je nog derde software aanschaffen.
TheDeeGee @Jaapvaak17 februari 2025 12:46
Zip heeft slechte compressie.
Jack Flushell @TheDeeGee17 februari 2025 14:34
Dit is wel heel kort door de bocht, zo kort, dat je kunt stellen dat het niet klopt. ZIP is een file format en daarin kun je verschillende compressie algoritmen toepassen. Windows gebruikt de meest gebruikte, voor zover ik weet (DEFLATE) en die is in veel gevallen uitstekend, zeker voor huis-tuin-en-keuken gebruik om bijvoorbeeld een uit de kluiten gewassen document wat te comprimeren om te e-mailen.
TheDeeGee @Jack Flushell17 februari 2025 14:43
Als ik mijn Cursor Pack via de Windows methode in een ZIP verpak is het archief 10MB, en als een RAR (standaard settings) 2MB.
Jack Flushell @TheDeeGee17 februari 2025 14:58
Hoewel dat een echt extreem voorbeeld is (klopt dat echt? Wellicht hoor), klopt mijn betoog nog steeds. Het verschil in een docx tussen RAR en (Windows) ZIP is niet groot - huis-tuin-en-keuken gebruik, doorgaans. En ZIP is dus niet het algoritme, maar een bestandsformaat. Ik gebruik zelf meestal 7z op een niet-standaard setting als ik iets voor langere tijd wil comprimeren, werkt ook veel beter dan standaard Windows ZIP.
CH4OS
@TheDeeGee18 februari 2025 18:40
Windows kan tegenwoordig ook rar bestanden, dus je bent wat kort door de bocht. :)
TheDeeGee @CH4OS18 februari 2025 19:22
Onderlaatst Windows 11 geprobeerd, en kon geen RAR bestanden openen, en dat was een schone installatie van 24H2 via de Media Creation Tool.
ThinkPad @Jaapvaak17 februari 2025 13:17
In W11 zou WinRAR of 7-Zip niet eens meer nodig hoeven zijn als losstaand programma: nieuws: Windows 11 krijgt ingebouwde ondersteuning voor 7-zip, rar en andere ...
IrBaboon79 @ThinkPad17 februari 2025 14:10
Uitpakken kan idd, echter het heeft wat beperkingen.
Wouterie @Jaapvaak17 februari 2025 14:09
Geen populaire vraag, maar wel een relevante. Ik gebruik immers ook geen CCleaner meer sinds Windows beter in staat is de boel schoon te houden.
Ik gebruik 7-Zip en het bevalt me beter dan WinRAR en zeker beter dan de ingebouwde Windows functionaliteit. Het zit in kleine dingetjes zoals het overzicht, flexibiliteit en de mate van compressie. Maar dat zijn persoonlijke zaken. Ik hou bijvoorbeeld ook meer van een apart programma om PDF's te lezen in plaats van in de browser.
sellh @Wouterie17 februari 2025 21:29
Daar gebruik ik dan weer Norton Utilities Ultimate voor. Om het simpele feit dat als ik bepaalde handelingen langdurig achter elkaar doe in de Windows verkenner, deze handeling na verloop van tijd tergend traag gaat verlopen.... Kwestie van vollopende cache, denk ik. Windows lost dit niet uit zichzelf op. Ja, met een nieuwe opstart. Andere methoden zijn mij niet bekend.
Norton Utilities lost het wel op.

En zo kunnen mensen vele argumenten hebben om bepaalde software wel of niet te gebruiken, van technische tot financiële argumenten. Maar als we iedereen vrij laten in die keuzen, is de hele wereld gelukkig..... Hoe mooi kan het zijn?
rookie no. 1 @Wouterie18 februari 2025 14:05
Windows beter in staat om de boel schoon te houden? Dat valt tegen hoor.
Het is nog steeds makkelijker om met CCleaner (portable/niet auto-start) de cache van je browser(s) volledig te legen en je user- en Windows temp mappen op te schonen. Dat doet Windows niets.
Tuurlijk kun je ook zelf af en toe de %temp% en %windir%\temp mappen legen, maar je browser cache blijft eigenlijk altijd wel (deels) aanwezig met Chromium browsers als Edge en Chrome.

WinRAR is eigenlijk gewoon de meest stabiele aanwezige, bijgewerkte en volledige in- en uitpakker. Ten opzichte van Windows is ook de beveiliging met wachtwoord aanwezig en het op te delen in meerdere deel-bestanden. En natuurlijk zoveel meer...
Drizzt76 @Jaapvaak17 februari 2025 12:39
Windows heeft ook de mogelijkheid om een tekstbestand te maken, waarom zou je ooit nog een tekstverwerker willen aanschaffen? /s

Omdat WinRar meer formaten aan kan, en meer gepersonaliseerd kan worden misschien?
dehardstyler @Jaapvaak17 februari 2025 12:40
Zodat je RAR bestanden kunt gebruiken in plaats van Zip bestanden. :)

https://www.geeksforgeeks...ence-between-zip-and-rar/

[Reactie gewijzigd door dehardstyler op 17 februari 2025 12:40]

Desiler @dehardstyler17 februari 2025 14:30
Kan ook met 7zip, is gratis.
dehardstyler @Desiler17 februari 2025 14:36
Ja of Nanazip, die vind ik erg fijn onder Windows 11, dat is een 7-Zip fork die wat beter aansluit bij Windows 11.

Al doet Windows 11 ook al een hoop native in de Explorer tegenwoordig, maar echt inpakken en met wachtwoorden werken etc vind ik toch nog makkelijker in een losstaand programma.
CH4OS
@Desiler18 februari 2025 18:41
Ik heb jaren geleden een licentie aangeschaft en krijg nog altijd upgrades en updates, waarom zou ik overstappen op iets anders, behalve dan 'omdat het gratis is'?
Desiler @CH4OS19 februari 2025 12:56
Je draait het nu om, dat jij een licentie jaren geleden hebt gekocht snap ik, en ik denk eerlijk gezegd dat de meeste dit als nostalgie (omdat ze dus jaren geleden die licentie hebben gekocht) het nog gebruiken. Ik zie geen reden om WinRAR vandaag de dag nog aan te schaffen. Genoeg gratis alternatieven.
CH4OS
@Desiler19 februari 2025 13:11
In dat op zicht; WinRar zonder licentie is ook gratis, je krijgt dan elke keer als het start een pop-up melding die je gewoon weg kan klikken en daarna WinRar kunt blijven gebruiken... Dus wat is het punt dan precies, dat 7zip gratis is en hetzelfde kan? WinRar doet dat immers ook en ook gratis?
sellh @Jaapvaak17 februari 2025 21:02
Mogelijk omdat:
- je gewend bent aan Winzip
- je Winzip een prettig programma vindt
- je de Windows app daarentegen niet fijn vindt om mee te werken
- de Winzip software meer aan je wensen voldoet
- je Winzip technisch beter vindt werken

Genoeg mogelijke redenen te bedenken om de vraag niet te stellen! Waarom mensen niet gewoon hun eigen keuze laten bepalen met eigen argumenten?
Aloys Riswick @Jaapvaak17 februari 2025 21:09
ik gebruik het omdat ik de icoontjes leuker vind.
xorpd @Jaapvaak18 februari 2025 10:42
Windows zip is traag en crasht op grote archieven.
vlaaing peerd 17 februari 2025 12:07
Mocht je tevreden zijn over dit bestandscompressieprogramma, aarzal dan niet om WinRAR aan te schaffen. Voor slechts 36 Euro heb je een volwaardige licentie!
CH4OS
@vlaaing peerd17 februari 2025 12:09
Ik heb al jaren naar volle tevredenheid een licentie, ooit eens in de aanbieding gekocht, was toen echt een no-brainer voor mij en heb er nog altijd plezier van, want ik heb nog nooit een nieuwe licentie hoeven aan te schaffen en ik ben al de nodige jaren klant intussen.

@GorgeousMetal Dank, verbeterd.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 17 februari 2025 12:17]

GorgeousMetal @CH4OS17 februari 2025 12:14
je bedoelt waarschijnlijk 'nooit' i.p.v. 'ooit'.
BlueInk
@vlaaing peerd17 februari 2025 13:49
Of via de "ouderwetse" manier, met een extra korting
Visgek82 @vlaaing peerd17 februari 2025 12:23
Al tig jaar geleden gedaan :)
Desiler @vlaaing peerd17 februari 2025 14:32
Waarom zou je dit kopen ipv 1 van de duizenden andere gratis tools?
Pineka @Desiler17 februari 2025 20:00
Die 'duizenden' andere gratis tools kunnen geen rar. archief maken. WinRAR wel, de naam zegt het al. En verder heb ik nog steeds heel veel plezier van mijn, in een grijs verleden, aangeschafte twee licenties.
CH4OS
@Desiler18 februari 2025 18:47
Omdat (Win)Rar vroeger de enige tool was waarmee .rar bestanden geopend en uitgepakt konden worden? Het programma wordt nog steeds onderhouden, waarom zou je het dan toch niet meer gebruiken, als je toch al een licentie hebt en je nog altijd gratis updates en upgrades krijgt? Omdat een ander gratis is, is dan mijns inziens echt geen sterke onderbouwing waarom je per se zou moeten overstappen.
Desiler @CH4OS19 februari 2025 12:58
Ik heb het niet over overstappen..
CH4OS
@Desiler19 februari 2025 13:13
Maar WinRar kent zelf ook een gratis variant, de pop-up melding komt dan elke keer, maar kan je na wegklikken gewoon WinRar blijven gebruiken, dus wat is het punt dan, dat er zoveel gratis alternatieven zijn?
Rambolinie 17 februari 2025 12:30
Ik had altijd een “gehackte” versie, maar tegenwoordig koop ik vrijwel alle programma’s alsnog ze vaak gebruik.

En daar is winrar eentje van 🙃

Hoewel winrar niet eens gehacked hoeft te worden want een .reg bestandje is meer dan genoeg voelt het wel beter om netjes voor dit soort lage bedragen een licentie te halen. ☺️
Carlos0_0
@Rambolinie18 februari 2025 07:04
Ik heb het ook altijd gekraakt gebruikt, of te wel zonder te kopen inderdaad.
Maar ik ga het niet meer kopen, Windows doet het prima tegenwoordig met uitpakken(en daarvoor ook een tijdje 7zip gebruikt).
Als ik nog regelmaat nodig had, dan had ik het zeker aangeschaft.
CH4OS
@Carlos0_018 februari 2025 18:48
Maar WinRar hoef je ook niet elke keer te kopen? Ik gebruik al jaren dezelfde licentie voor WinRar en krijg nog altijd elke update en upgrade mee.
Carlos0_0
@CH4OS18 februari 2025 19:17
Nee maar ik heb het dus nooit gekocht, gewoon altijd illegaal gebruikt vroeger.
Dus illegaal geactiveerd, en nooit de licentie gekocht.

Ik zie zelf het hele niet van het programma niet meer, zeker niet naast 7zip. en de windows 11 uitpak functie(En sowieso zulke dingen in en uitpakken doet men al veel minder).
Dus kopen en gebruiken zou ik het dus niet doen, eventueel als ik nog veel met archieven werkte. maar dat is best al wel van vroeger en verleden tijd.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 18 februari 2025 19:19]

CH4OS
@Carlos0_018 februari 2025 19:26
Ik vind het niet erg om op zo'n manier de maker te ondersteunen, zeker als ik diens werk al jaren naar volle tevredenheid gebruik. Ik kocht het ooit in de aanbieding, toen op Windows rar standaard niet ondersteund werd en andere pakketten minder goed waren of minder goed werkten.
Carlos0_0
@CH4OS18 februari 2025 23:09
Ik vind het ook niet erg, maar ik gebruikte niet meer.
En er zullen er nog veel meer zijn , de tijd echt iedereen alles moest zippen/ rarren omdat het anders niet in de mail paste, niet op diskette / cd ligt achter ons.

We hebben enorme cloud storage tegenwoordig, of genoeg terrabytes aan eigen opslag thuis(nas).
Of een externe usb/ SSd, waardoor voor vele het inpakken niet meer nodig is.
Als ik het nog wel deed had ik het programma nog wel gekocht.

Zelfde voor Nero nooit gekocht , toen ik nog studeerde vele cd’s mee gebrand.
Maar ja dat doe ik al jaren niet meer, dus ja waarom dan nog kopen ?(om het vervolgens niet te gaan gebruiken).
Als ik nu iets gebruik wil ik het best kopen, maar ja als student denk je meestal zo niet.
vlijmenfileer 17 februari 2025 19:21
Gebruikt niet iedereen intussen gewoon PeaZip? Als je al vind dat je nog een separaat stukje software wilt hebben bovenop wat Windows zelf al heeft?
beerse
@vlijmenfileer17 februari 2025 23:22
Waarom peazip? Wat mij betreft gebruikt iedereen op msWindows 7-zip. Dat staat alphabetisch gesorteerd immers vooraan. Maar sinds msOffice documenten standaard gezipt zijn heeft msWindows unzippen in ieder geval standaard aan boord.

Leuk testje: Unzip/Uncompress/Unrar eens een msOffice document en zie wat daar in staat. En doe dat ook eens de msWindows mannier en besef door welke bochten je moet gaan... Daarom een apart compress/zip/rar programma.
CH4OS
@vlijmenfileer18 februari 2025 18:56
Waarom lijkt er een soort van verplichting te zitten op het gebruik van alternatieven? Er zijn vele Tweakers die (al jaren) "gewoon" een licentie hebben op WinRar, waarom zou dan een melding van een update in de Meuktracker iets raars of slechts zijn?
master_beuner 17 februari 2025 16:38
Je kunt dit programma voor altijd blijven gebruiken zonder het te kopen. Je krijgt enkel de popup als je hem opstart in het begin. Als je het vaak gebruikt zou ik de makers wel willen ondersteunen. Hacken is dus niet nodig.
danmark_ori 3 maart 2025 11:13
https://www.rarlab.com/

Dutch / Nederlands : sinds vanmorgen beschikbaar
680x0 17 februari 2025 12:42
En de change-log is door chatgpt gehaald?

Wat een krom Nederlands djeezes..

"hoewel het zoeken op groot bereik niet wordt gebruikt bij de compressiemethode -m1 ("snelste"), kenden de schakelopties -1 -mcl+ of -m1 -mcl met een compressiewoordenboek van 256 MB of groter, toch geheugen toe dat vereist is voor het algoritme achter zoeken op groot bereik;
indien de optie "Redundante mappen verwijderen uit uitpakpad" ingeschakeld stond bij het uitpakken van een bestand uit een submap van een archief, dan werd naderhand na het klikken op ".." in de bestandslijst de map weergegeven met het archiefbestand in plaats van de bovenliggende map binnen in het archief;"
cnieuweboer @680x017 februari 2025 12:54
Als chatgpt iets wel goed kan is dat goede zinnen maken. Dus waarschijnlijk niet door chatgpt gehaald, maar dat zou het waarschijnljk wel verbeteren.
680x0 @cnieuweboer17 februari 2025 13:11
Chatgpt vertaalt op net dezelfde kromme manier Engelse subtitles.
Wouterie @680x017 februari 2025 13:54
Ziet er inderdaad een beetje gek uit. Een chatAI doet dit echter netter. Dit is echt niveautje Google Translate van 10 jaar terug.
mOBSCENE @680x017 februari 2025 16:24
Change log komt zo te zien vanaf de Belgische WinRAR site: https://www.winrar.be/nl/winrar-7-10
M.a.w.: dit is de "officiële" vertaling.

[Reactie gewijzigd door mOBSCENE op 17 februari 2025 16:25]

Robertdw @680x018 februari 2025 13:31
Gelukkig is "djeezes" geen krom Nederlands 8)7

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