Software-update: MusicBrainz Picard 2.13.3

MusicBrainz Picard logo Versie 2.13.3 van MusicBrainz Picard is uitgekomen. MusicBrainz is een open content-muziekdatabase die kan worden aangesproken om muzieknummers van de juiste tags te voorzien. Picard is het officiële programma om tags op te vragen, te bewerken en in te sturen. MusicBrainz Picard is opensource en wordt ontwikkeld voor Linux, macOS en Windows. Sinds versie 2.13.1 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed in MusicBrainz Picard 2.13.3
  • Picard-2909 - libopus fails to read METADATA_BLOCK_PICTURE without bit depth set
  • Picard-3034 - Windows: SSL errors if conflicting libssl is installed system wide
Fixed in MusicBrainz Picard 2.13.2
  • Picard-3030 - Crash when right-clicking on multi-selection of new tag values

MusicBrainz Picard screenshot (620 pix)

Versienummer 2.13.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website MetaBrainz
Download https://github.com/metabrainz/picard/releases/tag/release-2.13.3
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 17-02-2025 13:30 5

17-02-2025 • 13:30

5

Bron: MetaBrainz

Update-historie

02-'25 MusicBrainz Picard 2.13.3 5
02-'25 MusicBrainz Picard 2.13.1 0
09-'24 MusicBrainz Picard 2.12.3 3
08-'24 MusicBrainz Picard 2.12.2 4
08-'24 MusicBrainz Picard 2.12.1 2
06-'24 MusicBrainz Picard 2.12 3
01-'24 MusicBrainz Picard 2.11 13
10-'23 MusicBrainz Picard 2.10 0
09-'23 MusicBrainz Picard 2.9.2 1
08-'23 MusicBrainz Picard 2.9.1 7
Meer historie

Lees meer

MusicBrainz Picard

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (5)

-Moderatie-faq
5
5
5
0
0
0
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
8bitfanaat 17 februari 2025 14:53
Werkt dit net zo lekker als mp3tag?
MaestroMaus @8bitfanaat17 februari 2025 15:31
MP3Tag heb ik nooit gebruikt; maar van alle programma's die ik wel geprobeerd heb, vind ik deze er met kop en schouders bovenuit staan.
Eis-T @8bitfanaat17 februari 2025 15:53
de leercurve is wel steiler vind ik. Ik heb jarenlang mp3tag gebruikt en zocht nu een linux-based alternatief en iets met geavanceerde auto-tagging. Ik ben er nog niet helemaal uit of ik dit ga blijven gebruiken
Canis Lupus 17 februari 2025 17:40
Ik gebruik Picard al jaren en nu ook standaard nu ik mijn CD collectie aan het digitaliseren ben.
Als je na het rippen al goede basis Meta info hebt, vult deze hem goed aan, kan bestanden hernoemen als je wil en Cover Art opzoeken.

Het is dus vooral bedoeld om bestanden (vooral hele CD's/releases) te herkennen en van juiste Metadata te voorzien, niet zozeer losse bestanden te bewerken / taggen (daar is MP3Tag fijner voor, of ik gebruik MusicBee)

Ik ben groot fan :)

[Reactie gewijzigd door Canis Lupus op 17 februari 2025 17:42]

BasHouse @Canis Lupus17 februari 2025 20:44
Ja vooral leuk dat ie de plaatjes erbij zoekt. Handig voor de mediaplayer in je auto bijvoorbeeld :)

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.