Versie 2.13.3 van MusicBrainz Picard is uitgekomen. MusicBrainz is een open content-muziekdatabase die kan worden aangesproken om muzieknummers van de juiste tags te voorzien. Picard is het officiële programma om tags op te vragen, te bewerken en in te sturen. MusicBrainz Picard is opensource en wordt ontwikkeld voor Linux, macOS en Windows. Sinds versie 2.13.1 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:
Fixed in MusicBrainz Picard 2.13.3
Fixed in MusicBrainz Picard 2.13.2
- Picard-2909 - libopus fails to read METADATA_BLOCK_PICTURE without bit depth set
- Picard-3034 - Windows: SSL errors if conflicting libssl is installed system wide
- Picard-3030 - Crash when right-clicking on multi-selection of new tag values