Versie 2.10 van MusicBrainz Picard is uitgekomen. MusicBrainz is een open content-muziekdatabase, die kan worden aangesproken om muzieknummers van de juiste tags te voorzien. Picard is het officiële programma om tags op te vragen, te bewerken en in te sturen. MusicBrainz Picard is open source en wordt ontwikkeld voor Linux, macOS en Windows. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Improvements Picard-2769 - If a tag got unset by scripting display a file's original tag value in the columns Bugfixes Picard-2768 - Series relationships are not loaded for standalone recordings

Picard-2774 - Error: 255 is not a valid Id3ImageType

Picard-2775 - Disable Qt WebP plugin for Windows and macOS binary builds to mitigate libwebp vulnerability (CVE-2023-4863)

Picard-2776 - Track metadata compare ignores video flag check if there is no release