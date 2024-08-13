Versie 2.12.1 van MusicBrainz Picard is uitgekomen. MusicBrainz is een open content-muziekdatabase, die kan worden aangesproken om muzieknummers van de juiste tags te voorzien. Picard is het officiële programma om tags op te vragen, te bewerken en in te sturen. MusicBrainz Picard is open source en wordt ontwikkeld voor Linux, macOS en Windows. In deze uitgave zijn de volgende problemen verholpen:

Bugfixes Picard-2914 - macOS: Crash when opening options with Spanish UI

Picard-2939 - Crash when loading release with genre filters resulting in empty genre list

Picard-2940 - Possible bug with locking in Metadata.__iter__

Picard-2946 - Fix display length value in AppStream metadata