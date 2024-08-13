Software-update: MusicBrainz Picard 2.12.1

GlaMusicBrainz Picard ssWire logo (75 pix) Versie 2.12.1 van MusicBrainz Picard is uitgekomen. MusicBrainz is een open content-muziekdatabase, die kan worden aangesproken om muzieknummers van de juiste tags te voorzien. Picard is het officiële programma om tags op te vragen, te bewerken en in te sturen. MusicBrainz Picard is open source en wordt ontwikkeld voor Linux, macOS en Windows. In deze uitgave zijn de volgende problemen verholpen:

Bugfixes
  • Picard-2914 - macOS: Crash when opening options with Spanish UI
  • Picard-2939 - Crash when loading release with genre filters resulting in empty genre list
  • Picard-2940 - Possible bug with locking in Metadata.__iter__
  • Picard-2946 - Fix display length value in AppStream metadata

MusicBrainz Picard screenshot (620 pix)

Versienummer 2.12.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website MetaBrainz
Download https://github.com/metabrainz/picard/releases/tag/release-2.12.1
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 13-08-2024 13:30 2

13-08-2024 • 13:30

2

Bron: MetaBrainz

Update-historie

02-'25 MusicBrainz Picard 2.13.3 5
02-'25 MusicBrainz Picard 2.13.1 0
09-'24 MusicBrainz Picard 2.12.3 3
08-'24 MusicBrainz Picard 2.12.2 4
08-'24 MusicBrainz Picard 2.12.1 2
06-'24 MusicBrainz Picard 2.12 3
01-'24 MusicBrainz Picard 2.11 13
10-'23 MusicBrainz Picard 2.10 0
09-'23 MusicBrainz Picard 2.9.2 1
08-'23 MusicBrainz Picard 2.9.1 7
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MusicBrainz Picard

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Reacties (2)

-Moderatie-faq
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Verwijderd 13 augustus 2024 23:59
Ik ga dit programma eens een kans geven. Tot op heden gebruikte ik Wine+MP3Tag, maar grafisch ziet dat er niet heel goed uit.

Aangezien Picard native met Linux werkt, lijkt me dit een goede opvolger. :)
rbr320 @Verwijderd14 augustus 2024 04:17
Ik gebruikte op Linux altijd EasyTag, dat is ook native. Sinds een tijdje ben ik echter over naar Picard. Het is even wennen omdat je in principe mee moet gaan met hoe alles in de Musicbrainz database staat, maar aangezien dat meestal zeer netjes is gaat het correct taggen van je muziekbestanden na verloop van tijd bijna vanzelf.

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