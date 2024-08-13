Er is met versienummer 9.15 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows-api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 29.318 titels, wat er negen meer zijn dan twee weken geleden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
What's new in this release:
Bugs fixed in 9.15 (total 18):
- Prototype and constructor objects in MSHTML.
- More support for ODBC Windows drivers.
- #35991 WinProladder v3.x crashes during 'PLC connect check' (async event poll worker writes to user event mask buffer whose lifetime is limited)
- #39513 Desperados: input lag after resuming from pause
- #51704 Final Fantasy XI Online: Short Freezes / Stutters Every Second
- #53531 FTDI Vinculum II IDE gets "Out of memory" error on startup
- #54861 UK's Kalender: Crashes when adding or changing event category - comctl32 related
- #56140 ListView with a custom column sorter produces wrong results
- #56494 Splashtop RMM v3.6.6.0 crashes
- #56811 Jade Empire configuration tool fails to show up (only in virtual desktop mode)
- #56984 Star Wars: Knights of the Old Republic (Steam, GOG): broken rendering when soft shadows enabled
- #56989 Doom 3: BFG Edition fails to start in virtual desktop
- #56993 Can not change desktop window resolution (pixel size)
- #57005 Wine segfaults on macOS when run from install
- #57008 _fdopen(0) does not return stdin after it was closed
- #57012 Astra 2 needs kernel32.SetFirmwareEnvironmentVariableA
- #57026 compile_commands.json change causes segmentation faults when running configure.
- #57028 LTSpice will not print with WINE 9.xx on Ubuntu 24.04
- #57033 ChessBase 17 crashes after splash screen again
- #57042 rsaenh RSAENH_CPDecrypt crashes when an application tries to decrypt an empty string