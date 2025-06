Versie 2.12.2 van MusicBrainz Picard is uitgekomen. MusicBrainz is een open content-muziekdatabase, die kan worden aangesproken om muzieknummers van de juiste tags te voorzien. Picard is het officiële programma om tags op te vragen, te bewerken en in te sturen. MusicBrainz Picard is open source en wordt ontwikkeld voor Linux, macOS en Windows. In deze uitgave is een sorteringsprobleem in de Windowsversie verholpen:

Bugfixes Picard-2953 - Windows: Incorrect sort order in list views and search result