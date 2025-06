Versie 2.12.3 van MusicBrainz Picard is uitgekomen. MusicBrainz is een open content-muziekdatabase, die kan worden aangesproken om muzieknummers van de juiste tags te voorzien. Picard is het officiële programma om tags op te vragen, te bewerken en in te sturen. MusicBrainz Picard is open source en wordt ontwikkeld voor Linux, macOS en Windows. In deze uitgave zijn de volgende twee problemen verholpen:

Bugfixes Picard-2958 - Hovering over unmatched files shows a tooltip with the PO translation file header for the active locale

Picard-2960 - Replacement for directory separators can itself be set to a directory separator