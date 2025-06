De Mozilla Foundation heeft versie 128.2.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen met ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 128, die van Mozilla de naam Nebula heeft meegekregen, heeft de gebruikersinterface een opfrisbeurt gekregen. Verder kunnen folders en accounts van een accentkleur worden voorzien, worden notificaties in Windows in het Windows-notificatiescherm getoond en zijn delen van Thunderbird in Rust geschreven, wat de veiligheid ten goede moet komen. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

What’s Fixed Performance could be degraded when sorting with Quick Filter or Grouped By Sort

"Mark All Read" on Quick Filter results marked all emails in folder as read

"latest" download bouncer aliases were not available for 128 releases prior to 128.2.0esr

Security fixes