De Mozilla Foundation heeft versie 136.0.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen met ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. Thunderbird is beschikbaar in twee verschillende versies, die beide als stabiel worden aangeduid. De eerste wordt vaker voorzien van nieuwe functionaliteit en wordt als Release-versie aangeboden; de andere, de Extra Support Release-versie, wordt alleen van bugfixes en stabiliteitsverbeteringen voorzien. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

What’s Fixed Thunderbird could crash during shutdown if a search was still active

Failed news message send could close the compose window unexpectedly