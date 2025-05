De Raspberry Pi Foundation heeft een nieuwe versie van zijn besturingssysteem voor de gelijknamige singleboardcomputers uitgebracht. Raspberry Pi OS is gebaseerd op Debian Linux en is beschikbaar in drie verschillende uitvoeringen: een uitvoering met een desktopomgeving en diverse applicaties, een uitvoering met alleen de desktopomgeving, en een uitvoering zonder desktopomgeving. Voor de Raspberry Pi bestaan veel meer besturingssystemen, waaronder Raspbian. Dit wordt door sommigen als de voorloper van Raspberry Pi OS gezien, maar het zijn twee aparte projecten. De nieuwe versie van Raspberry Pi OS is gebaseerd op Debian versie 12, waarbij de opvallendste verandering het gebruik van Wayland in plaats van X11 is. Uitgebreide releasenotes zijn op deze pagina te vinden; dit is de changelog:

Raspberry Pi OS 2023-10-10: Based on Debian bookworm release

Support for Raspberry Pi 5

Desktop now runs on the Wayfire Wayland compositing window manager on Raspberry Pi 4 and 5 platforms; on X11 using the openbox window manager on older platforms

lxpanel replaced with new wf-panel-pi application when running Wayland; existing lxpanel plugins migrated; gpu performance and power plugins added

pcmanfm modified to use Wayland backend when running on Wayland

PipeWire used instead of PulseAudio as audio control subsystem; various changes made to volume control plugin to support this

NetworkManager used instead of dhcpcd as networking interface; various changes made to networking plugin to support this

Firefox browser added as alternative to Chromium; selection of default browser added to Raspberry Pi Configuration tool

WayVNC VNC server used instead of RealVNC when running on Wayland

All customisation and configuration applications modified to customise Wayfire environment as appropriate

grim used as screenshot tool instead of scrot when running on Wayland

eom image viewer used instead of gpicview

evince document viewer used instead of qpdfview

Chromium web browser updated to version 116

VLC media player updated to version 3.0.18

Magnifier program not available when running Wayland; Wayfire includes screen zoom capabilities

CustomPC and Wireframe removed from Bookshelf

Numerous small changes and bug fixes

Switched from raspberrypi-kernel to Debian-based kernel packaging (linux-image-rpi-*)

Switched from raspberrypi-bootloader to Debian based firmware packaging (raspi-firmware)

/boot mount point moved to /boot/firmware