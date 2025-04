NetLimiter 5.3.9.0

Locktime Software heeft versie 5.3.9.0 van NetLimiter uitgebracht. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan per applicatie worden aangegeven of het met het internet verbonden mag worden en wat de maximaal te gebruiken bandbreedte is, en er kan een quotum worden ingesteld. Een standaardlicentie kost twintig dollar, of dertig voor twee jaar. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

The main feature of this release is long-term connection stats. In Connection Log, now you can check every connection from or to your machine retrospectively. And much more...

Stats engine overhaul - now it is faster and more efficient.

Long-term connection logging.

Connection Log now displays long-tern connection stats.

Improved Time selector bar used in Stats, Connection History and Connection Log.

User has now an option of receiving notification when Stats database reaches certain size (customizable in Tools->Options...->Service->Stats ).

). Stats Manager has now an option to specify which data should be deleted - traffic or/and connection.

Several minor fixes in UI.