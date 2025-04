Versie 6.3.1 van ExifToolGUI is uitgekomen. Dit programma is een voortzetting van de originele ExifToolGUI door Bogdan Hrastnik, waarvan de ontwikkeling stil was komen te liggen, en is bedoeld om als grafische interface voor ExifTool te dienen, een programma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Release info. License changed to GPL V3. With approval from Bogdan Hrastnik.

Ability to export and import various definitions. E.G. Exiftool Direct commands, User defined fields, Custom view and Marked tags.

Added support for Google Pixel Pro 7 in Filelist, Location Info.

Allow multiple values in reverse geolocation.

Improve searching for places.

Display track logs on the map.

Added language Simplified Chinese.

Performance improvement for .GPX and .KML files by using -fast3 by default.