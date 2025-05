Versie 6.2.9 van ExifToolGUI is uitgekomen. Dit programma is een voortzetting van de originele ExifToolGUI door Bogdan Hrastnik, waarvan de ontwikkeling stil was komen te liggen, en is bedoeld om als grafische interface voor ExifTool te dienen, een programma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Version V6.2.9 Support for 4K monitors, including scaling and resizing, completed. Commandline parameters not needed anymore.

Fixes for issues found in Geocoding. Especially Video files. Readme GeoCoding

Optionally show hidden files & folders.

Added keyboard shortcuts.

Integration in Windows Explorer. Readme Shell integration

Added support for more filetypes in FileList. (Camera settings, Location info and About photo)

Add option LargeFileSupport

Preparations for multi-language. If you're interested in creating/updating a translation, see: Translation