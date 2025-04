TechSmith heeft versie 2023.4.6 van Camtasia voor Windows en macOS uitgebracht en wegens een fout is deze meteen opgevolgd door 2023.4.7. Met dit programma kunnen op een eenvoudige manier video's voor trainingen en presentaties worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een video over de werking van een bepaalde applicatie die met een voice-over wordt toegelicht, of een PowerPoint-presentatie samengevoegd met een opname van een lezing. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina, waar de mogelijkheden op een rijtje worden gezet. Sinds versie 2023.4.5 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Camtasia 2023.4.7 Bug Fixes Fixed a crash that could occur when adding an animated GIF to the timeline. Camtasia 2023.4.6 Bug Fixes Fixed a crash that could occur when saving or using Library Assets.

Fixed a user-reported startup crash.

Fix the issue that user cannot export to Panopto.

Fix a bug where video stream would show all-black frames for certain MP4/MOV files unless proxied.

Fix a bug where some MJPG video streams in AVI files wouldn't decode.

Fixed a bug in Camtasia Rev that could cause effect titles to be truncated.