TechSmith heeft versie 2024.1.0 van Camtasia voor Windows en macOS uitgebracht. Met dit programma kunnen op een eenvoudige manier video's voor trainingen en presentaties worden gemaakt. Het kan op aparte sporen de microfoon, de webcam, wat er op het beeldscherm gebeurt, het geluid dat op de computer wordt afgespeeld, en de invoer van muis en toetsenbord opnemen. Dit alles kan vervolgens afzonderlijk worden bewerkt en er kunnen verder effecten aan worden toegevoegd om zo professionele video's te maken. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina, waar alle mogelijkheden op een rijtje worden gezet. Sinds versie 2024.0.6 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Camtasia 2024.1.0 New Features Allow user to assign a color to clips/media on the timeline, in order to more easily scan visually while editing. Feature Updates Added the ability to view and fine-tune the timing of the dynamic caption transcript on the timeline audio media.

Improved synchronization of audio with video when the recorder is paused while recording.

Added support in the Modern Exporter for exporting AAC audio at 224kbps, 256kbps, and 320kbps variable bit rate (VBR) quality.

Added playback speed indicator to Editor. Bug Fixes Fixed a user-reported startup crash. Camtasia 2024.0.7 Bug Fixes Fixed a bug that could cause the mouse position to be incorrectly recorded when using multiple monitors.