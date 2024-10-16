Versie 1.28.0 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Ook zijn er packages voor bijvoorbeeld Synology en QNAP. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Enhancements: #9715: Lower the log level of "already connected to this device" to DEBUG (is: INFO) Bugfixes: #9597: Filenames with extended characters not ignored correctly on macOS

#9668: The Web UI defaults to Filipino on Finnish browsers.

#9670: lib/api: /svc/lang disregards the passed quality values

#9719: Unable to establish/maintain multiple connections due to connection priority error