Software-update: Syncthing 1.28.0

Syncthing logo (75 pix) Versie 1.28.0 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Ook zijn er packages voor bijvoorbeeld Synology en QNAP. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Enhancements:
  • #9715: Lower the log level of "already connected to this device" to DEBUG (is: INFO)
Bugfixes:
  • #9597: Filenames with extended characters not ignored correctly on macOS
  • #9668: The Web UI defaults to Filipino on Finnish browsers.
  • #9670: lib/api: /svc/lang disregards the passed quality values
  • #9719: Unable to establish/maintain multiple connections due to connection priority error

Syncthing screenshot (620 pix)

Versienummer 1.28.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Android, Linux, BSD, macOS, Solaris, iOS, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11, Windows Server 2022
Website Syncthing
Download https://syncthing.net/downloads
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 16-10-2024 12:16 23

16-10-2024 • 12:16

23

Bron: Syncthing

Update-historie

05-08 Syncthing 2.1.3 12
10-07 Syncthing 2.1.2 12
02-06 Syncthing 2.1.1 2
12-05 Syncthing 2.1.0 13
08-04 Syncthing 2.0.16 4
03-03 Syncthing 2.0.15 0
03-02 Syncthing 2.0.14 17
06-01 Syncthing 2.0.13 11
02-12 Syncthing 2.0.12 15
11-'25 Syncthing 2.0.11 11
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Reacties (23)

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Madshark 16 oktober 2024 14:30
Super handige tool. Alleen erg ongemakkelijk dat de Android cliënt van Google Playstore is gehaald.
Zijn al maanden bezig om de cliënt weer terug in de store te krijgen.
Losse APK installeren is dan een alternatief, maar dan krijg je de updates weer niet automatisch.
CaptainKansloos @Madshark16 oktober 2024 15:15
krijgen.
Losse APK installeren is dan een alternatief, maar dan krijg je de updates weer niet automatisch.
Als je de/een F-Droid client installeerd, krijg je wel gewoon updates. Maar die client moet je wel 1x sideloaden natuurlijk.
Jiskefet296 16 oktober 2024 12:49
Ik zie op het plaatje een map dropbox. Is het wel mogelijk te syncen met de cloud?
stijnos1991 @Jiskefet29616 oktober 2024 12:56
Je kan bestanden laten syncen naar de Dropbox folder die vervolgens via de Dropbox client het synct naar de cloud.
Verwijderd @stijnos199116 oktober 2024 12:58
Tip: Gooi er een laagje encryptie overheen met cryptomator je hebt lekker het voordeel van de cloud zonder dat ze iets kunnen meelezen/zien. Niet je encryptie key verliezen natuurlijk
estej @Verwijderd16 oktober 2024 13:10
Het is ook mogelijk om in syncthing een apparaat als 'untrusted' te markeren. Dan worden bestanden automatisch versleuteld als ze daar naar toe worden gestuurd!
Wel wederom niet je encryptie key verliezen natuurlijk!
eric.1 @estej16 oktober 2024 13:48
Dan is het wel verstandig om erbij te vermelden dat de "untrusted" configuratie in Syncthing nog altijd, officieel, beta/testing-only is. Niet omdat het niet werkt, maar omdat het relatief weinig in gebruik is (waardoor de feedback marginaal is), en er eigenlijk nog wat verbeteringen zouden moeten worden ingevoerd om het wat gebruiksvriendelijker te maken (en stabieler).
MisterData @eric.116 oktober 2024 13:56
Ik gebruik dit al jaren en werkt prima. Ooit een issue gehad waarbij Syncthing in de UI aangaf dat een map niet volledig was gesynchroniseerd, maar dit was wel gewoon het geval.
eric.1 @MisterData16 oktober 2024 14:01
Ik zelf ook:)

Er zit nog wel een bugje in wanneer je 'revert' uitvoert (om lokale toevoegingen/aanpassingen terug te draaien). Dat werkt eigenlijk gewoon niet goed. Maar anders werkt het inderdaad prima.
estej @eric.116 oktober 2024 13:52
Oh bedankt voor die info, dat wist ik niet!
beerse
@Jiskefet29616 oktober 2024 14:10
Je kan de te synchroniseren directory altijd zelf "Dropbox" noemen.

Als je de dropbox directory van 1 systeem met anderen wilt delen dan kan je dat met syncthing doen. Maar je moet er wel op letten dat het niet gaat rondzingen: Als je die dropbox directory op meer dan 1 machine in de syncthing omgeving ook met dropbox gaat synchronseren, dan kan het fout gaan. Bijvoorbeeld dat syncthing een tussenresultaat van dropbox ziet en gaat synchroniseren, waarop dropbox dat tussenresultaat weer gaat synchroniseren....

Welk kan het een idee zijn om 2 verschillende dropbox omgevingen op 2 verschillende machines via syncthing tussen die 2 machines te syncrhonsieren.

Detail: In het bovenstaande verhaal kan je dropbox vervangen door zo ongeveer elk andere vergelijkbare internet dienst zoals google-drive, de diverse amazon diensten en ook git-systemen zoals gitlab, github en bitbucket.

[Reactie gewijzigd door beerse op 16 oktober 2024 14:12]

Jiskefet296 @beerse16 oktober 2024 15:05
Dank voor je antwoord en de tips! Ik gebruik syncthing en ben erg tevreden.

Ik hoopte dat ik een build of plugin ofzo had gemist. Het zou best handig zijn om al die cloudsync apps te vervangen door een syncthing oplossing. Daarnaast: de cloud staat altijd aan en is meestal erg snel, dus dan kan synthing ook bestanden uit de cloud halen.
InsanelyHack 16 oktober 2024 14:45
Super handige tool. Gebruikte dit vroeger ook veelvuldig voor offside backups maar nu sync ik met Synology Hyperbackup tussen verschillende Synology nassen. (de enige reden om bij Synology te blijven voor mij).
DinDin @InsanelyHack16 oktober 2024 15:39
Zou die tool ook gebruikt kunnen worden als een backup van Synology NAS naar een externe HDD waarbij de externe HDD dan op een computer elders in het netwerk is aangesloten?
Daarbij moet het een backup zijn waarbij data aan wordt toegevoegd, dus niet als een bestand op de bron (Synoloy NAS) wordt verwijderd, dat deze dan ook op de externe HDD wordt verwijderd.

Het is geen veilige backup, maar nu heb ik niets. Ja, een NAS met twee schijven, maar als je daar iets van verwijderd dan ben je het kwijt of je moet de prullenbak op de shares inschakelen.
InsanelyHack @DinDin16 oktober 2024 16:11
Ja dat kan mogelijk, er is een tooltje, heet VirtualHere.
VirtualHere allows USB devices to be used remotely over a network just as if they were locally connected!
Betaald tooltje, nooit zelf gebruikt maar het lijkt erop dat het kan werken.

Ik denk overigens dat je beter een oudere Synology met een enkele disk oid koopt. Dan kan je gewoon van de ene naar de andere Synology backups syncen. Gaat bijzonder effectief met encryptie en ontdubbeling van datablokken. Mogelijk de andere nas bij je kennis of ouders neerzetten en ze wat compenseren in de energiekosten. Overigens kan je het booten en afsluiten gewoon schedulen op een Synology.
DinDin @InsanelyHack16 oktober 2024 17:43
Een oude NAS, dat is ook een idee. Ik ga eens kijken. Bedankt voor de tip.
LogiZ5500 16 oktober 2024 20:55
Zojuist deze tool geprobeerd, maar werkt helaas niet voor mij.
Ben zoekende naar een Android app om automatisch de 'Camera' folder te synchroniseren met een usb hdd gekoppeld aan mijn Router.
Alleen over Wifi thuisnetwerk zou al perfect zijn!
Anyone?
MavhRik @LogiZ550016 oktober 2024 23:12
Dat moet prima werken... uiteraard moet je OOK Syncthing draaien op je router OS.
Voor Android zou ik Syncthing-fork gebruiker en dan niet de Play Store versie.
Let op dat je de app toegang geeft tot werken in de achtergrond ed.

Ik sync al jaren mijn gezin hun telefoons naar mijn server alleen over WiFi en hij aan de oplader hangt.
beerse
@LogiZ550017 oktober 2024 12:07
Met syncthing is het goed mogelijk de camera folder te synchroniseren met een andere computer. De android implementatie heeft daar standaard al de sync-folder voor klaar staan. Bij mij gaan deze camera-folders onder msWindows naar ...\Pictures\CameraRoll\<toestel-naam>\. (Die cameraroll directory komt boven drijven als je met de webcam een foto maakt.) Maar dan moeten de andere systemen wel in hun lokale disk synchroniseren. De synchronisatie met syncthing is er voor tussen computers. Natuurlijk kan je de router-usb-disk combinatie als zo'n computer zien maar dan moet je syncthing op je router installeren en dat is een uitdaging. De gemiddelde nas kan wel. Synology en QNAP doen het goed met syncthing.

Als je wilt synchroniseren naar een externe disk, dan kan je dat het beste met andere tools doen die synchroniseren tussen lokale disks en externe disks. Daar komen 'xcopy', 'robocopy', free-file-sync of de diverse 'backup' tools voor msWindows voor in aanmerking. Voor linux zou ik voor rsync gaan. In alle gevallen: Een keer een configuratie maken (wat van waar naar waar) en dat elke keer opstarten als de usb-disk is aangesloten. Dit zou ik niet automatisch starten om te voorkomen dat je bij een gewenste restore de backup start die de restore onmogelijk maakt.
Friemel @beerse17 oktober 2024 18:14
Ben je ook bekend met Syncthing op een NAS?
Native of docker image?

Op mijn QNAP heb ik Qsync (+ Qfile op mobiel) en Nextcloud draaiend. Nextcloud mobiele apps zijn nog niet echt denderend te noemen, maar Qsync werkt vrij goed, al is aantal mappings beperkt.
Als Syncthing beter werkt dan deze, wil ik het ook proberen. Helaas moet ik wel lang testen, voordat ik weet dat het 100% werkt.
beerse
@Friemel18 oktober 2024 11:28
Mijn qnap 419 heeft ooit een installatie als pakket gekregen. Die werkt al jaren als centrale spil in de syncthing synchronisaties naar mijn laptops, desktops en android-mobieltjes.

De foto's van de android toestellen synchroniseren allemaal naar hun eigen syncthing folder op de qnap. De "documens" directories van mijn laptops en desktops (msWindows en linux) synchroniseren onderling.

Wel een detail is dat ik de backup/geschiedenis/beveiliging op de qnap heb aangepast naar 1 (bij fotos) of 5 (documenten) kopietjes bewaren zodat bij oeps gevallen de backup terug te vinden is.

En ja, erg gaat wel eens iets mis in de sync. Dan krijg je extra documenten met een extra marker in de naam dat de sync niet goed is gegaan. 100% goed krijg je nooit, het belangrijkste is dat er goed wordt omgegaan met fouten zodat je het ziet en er nog wat mee kan doen.

En als je syncthing op de qnap installeert naast de andere sync oplossingen en dan op de qnap in eigen directories synchroniseert, dan kan je ze vergelijken.
spoor12b 16 oktober 2024 14:44
In deze thread op Github las ik dat je Syncthing ook via de F-droid store kan installeren voor automatische updates. Wellicht ga ik dat maar doen aangezien het totaal onduidelijk is wanneer dit opgelost is.

EDIT: mocht je overstappen naar F-Droid dan kan je als het goed is gebruik maken van de export / import configuratie optie in Syncthing want je zal hem eerst moeten deinstalleren. Bij mij lijkt de overstap goed gelukt te zijn.

[Reactie gewijzigd door spoor12b op 16 oktober 2024 15:00]

aveenhuysen 17 oktober 2024 00:38
Ook getest maar als ik de OneDrive folder compleet wil syncen naar een backup pc kopieert ie alleen maar de folders maar geen een bestand (allemaal errors). Heb wel gelezen dat dit een Microsoft dingetje is. Jammer vond het wel makkelijk werken.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.