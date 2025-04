Bestandssynchronisatieplatform Syncthing stopt met officiële Android-app

Syncthing stopt eind dit jaar met de ondersteuning van de officiële Android-app. De laatste release verschijnt in december. Dit komt deels omdat de app niet in de Play-appwinkel staat en omdat er onvoldoende aandacht voor was binnen het ontwikkelteam.

De December 2024-update wordt de laatste Android-versie van Syncthing, schrijft een ontwikkelaar op het Syncthing-forum. Deze update verschijnt op GitHub en voor F-Droid. Het is niet duidelijk wanneer de app stopt met werken. De ontwikkelaar zegt dat Google het voor Syncthing 'lastig tot onmogelijk' maakt om te publiceren in de Play-appwinkel en dat er de laatste tijd geen actief werk aan de app is verricht. Daardoor ziet de ontwikkelaar niet genoeg toegevoegde waarde meer om de app overeind te houden.

Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee of meer computers of andere apparaten gesynchroniseerd kunnen worden. Hierbij wordt er geen centrale server gebruikt. Hoewel de ondersteuning van de officiële Syncthing-app verdwijnt, blijft het volgens de ontwikkelaar wel mogelijk om Syncthing op Android te gebruiken. De ontwikkelaar merkt ook op dat andere makers een opensource Syncthing-app zouden kunnen maken.