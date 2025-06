Versie 1.27.12 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Ook zijn er packages voor bijvoorbeeld Synology en QNAP. In deze uitgave is een probleem verholpen met het synchroniseren van bestanden met Android.

Bugfixes: #9677: Syncthing v1.27.11 on desktop claims there are Local Additions for all folders from Android v1.27.10