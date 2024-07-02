Versie 1.27.9 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Ook zijn er packages voor bijvoorbeeld Synology en QNAP. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Bugfixes: #9600: Fix caching of filenames with path separators on windows

Previously we queried cache with backslashes, and stored entries with slashes. As in no cache hits ever for non-toplevel files. I also eventually remembered that cache is disabled by default, so this is a bit pointless, but still right :Pxt Enhancements: #9601: Remove unused patterns in cache

Tiny cleanup I noticed while trying to fix/test another issue (#9600). I shortly tried to figure out what it was used for in the past, but gave up without results.