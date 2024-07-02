Software-update: Syncthing 1.27.9

Syncthing logo (75 pix) Versie 1.27.9 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Ook zijn er packages voor bijvoorbeeld Synology en QNAP. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Bugfixes:
  • #9600: Fix caching of filenames with path separators on windows
    Previously we queried cache with backslashes, and stored entries with slashes. As in no cache hits ever for non-toplevel files. I also eventually remembered that cache is disabled by default, so this is a bit pointless, but still right :Pxt
Enhancements:
  • #9601: Remove unused patterns in cache
    Tiny cleanup I noticed while trying to fix/test another issue (#9600). I shortly tried to figure out what it was used for in the past, but gave up without results.

Syncthing screenshot (620 pix)

Versienummer 1.27.9
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, BSD, macOS, Solaris, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Syncthing
Download https://syncthing.net/downloads
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 02-07-2024 17:00 0

02-07-2024 • 17:00

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Bron: Syncthing

Update-historie

05-08 Syncthing 2.1.3 12
10-07 Syncthing 2.1.2 12
02-06 Syncthing 2.1.1 2
12-05 Syncthing 2.1.0 13
08-04 Syncthing 2.0.16 4
03-03 Syncthing 2.0.15 0
03-02 Syncthing 2.0.14 17
06-01 Syncthing 2.0.13 11
02-12 Syncthing 2.0.12 15
11-'25 Syncthing 2.0.11 11
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