TechSmith heeft versie 2025 van Camtasia uitgebracht. Met dit programma, wat voor Windows en macOS beschikbaar is, kunnen op een eenvoudige manier video's voor onder meer trainingen en presentaties worden gemaakt. Het kan op aparte sporen de microfoon, de webcam, wat er op het beeldscherm gebeurt, het geluid dat op de computer wordt afgespeeld en de invoer van muis en toetsenbord opnemen. Dit alles kan vervolgens afzonderlijk worden bewerkt en verder kunnen er effecten aan worden toegevoegd om zo professionele video's te maken. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina, waar alle mogelijkheden op een rijtje worden gezet. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Audio Effects AI Noise Removal: Isolate your voice with precision, removing unwanted sounds while keeping your voice crisp and clear. Cursor Effects Cursor Motion Blur: Provide a blur effect to cursor movement to create a more visually engaging appearance.

Kinetic Cursor: Add momentum to cursor movement to appear as if it is being pulled and pushed across the screen.

Elevate Cursor: Bring your cursor to the front of the screen over other onscreen effects, media, and annotations. Dynamic Captions Dynamic Captions Editing: Expanded editing for dynamic captions including the addition and removal of words and spaces. Bug Fixes Fixed a crash when opening some projects with cursor edits.

Fixed a crash when editing some media with cursor data.