Met het programma HD Tune Pro kunnen de prestaties van een harde schijf of ssd worden getest. Deze laten onder meer de gemiddelde doorvoer- en burstsnelheden zien, en hoe hoog toegangstijden en processorgebruik uitvielen. Daarnaast kan het programma ook alle karakteristieken van de harde schijf laten zien en in welke gezondheidstoestand deze verkeert. Het programma wordt niet actief ontwikkeld; de vorige versie verscheen bijna vijf jaar geleden. In versie 6.00 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in HD Tune Pro version 6.00: Improved interface

Added status window

Benchmark: Greater test resolution Test range can be set

Info: More relevant information is shown

Health: added support for NVMe drives

Error scan: Increased resolution Added data map

Erase: increased resolution

Random Access: Test range can be set

Extra Tests: Test range can be set

HD Tune Pro Drive Status: added support for NVMe drives