Met het programma HD Tune Pro kunnen de prestaties van een harde schijf of ssd worden getest. Nadat de tests zijn doorlopen, is te zien wat de gemiddelde doorvoer- en burstsnelheden waren, en hoe hoog toegangstijden en processorgebruik uitvielen. Deze statistieken kan je vervolgens zelf vergelijken met de resultaten op deze pagina. Naast de statistieken kan het programma ook alle karakteristieken van de harde schijf laten zien en in welke gezondheidstoestand deze verkeert. Het programma wordt niet actief ontwikkelt en gemiddeld verschijnt er elke twee jaar een nieuwe versie. De changelog van de afgelopen paar versies kan hieronder worden gevonden.

HD Tune Pro 5.75 Changes: Added support for JMicron NVME to USB bridge

Fixed window size issue

Overtemperature is shown as warning instead of failure HD Tune Pro 5.70 Changes: General: added option to show drive letters in drive selector improved support for OCZ and Samsung SSDs added support for Windows 10

Basic tests: added option for continuous testing

Erase: range can be specified

Monitor: transfer sizes of 128 KB to 2 MB added

Save options: current pass can be specified HD Tune Pro 5.60 Changes: Improved temperature detection

Save options:

Added option to export screenshot as jpg

Time and date format can be specified

Added command line option to list all available drives

Info: improved volume detection

Folder Usage: improved volume detection HD Tune Pro 5.50 Changes: Added new module with following functions:

Check health status of all connected drives at once Detailed S.M.A.R.T information Run S.M.A.R.T self-test Device statistics Temperature statistics

Added support for more SSD drives

Improved support for +4TB disks

Added option to restore window position and size

Added new warning level HD Tune Pro 5.00 New file tests which measure: Sequential read/write speed Random 4 KB read/write speed Multiple random 4 KB read/write speed

New monitor functions can show: Detailed performance statistics of different block sizes Positions where I/O activity took place Which programs and processes generate I/O activity

Improved support for +2TB disks

Added option to scan A: and B: drives

Added option to show drive serial number on main screen

Fixed issue with Fahrenheit temperature display