Locktime Software heeft versie 5.3.0.0 van NetLimiter uitgebracht en heeft daarmee 5.2.9.0 overgeslagen. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan per applicatie worden aangegeven of het met het internet verbonden mag worden en wat de maximaal te gebruiken bandbreedte is, en er kan een quotum worden ingesteld. Een standaardlicentie kost twintig dollar, of dertig voor twee jaar. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

NetLimiter 5.3.0.0 This release brings several interesting improvements for Traffic Chart and Stats UI. The most significant new feature is a detailed data traffic info for selected point in the chart. New features New interactivity features added to Traffic Chart and Stats UI.

Detailed traffic info for a point in the Traffic Chart.

Polished styles in Stats, Chart and Quotas.

Added Last Hour option to Stats UI.

option to Stats UI. Much more... Fixed bugs Removed incomplete support for TeraBytes from Stats UI.

SEveral other minor issues.