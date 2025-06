De Mozilla Foundation heeft versie 102.15.0 van Thunderbird uitgebracht, de allerlaatste uitgave van de 102.x-serie. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder is er een spamfilter, spellingscontrole, kalender, adresboek en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. Mozilla heeft afgelopen juli met versie 115 een grote update uitgebracht, maar is versie 102 nog even blijven ondersteunen met bugfixes en beveiligingsupdates. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Fixes Old OpenPGP secret keys could not be used to decrypt messages under certain circumstances

Security fixes