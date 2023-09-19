Phil Harvey heeft versie 12.66 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis en crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld. Ook deze update wordt als ontwikkelversie aangeduid; de laatste stabiele uitgave is versie 12.60. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.66: Added a few new Canon LensType values (thanks Norbert Wasser)

Added conversions for a few Apple:ImageCaptureType values

Added new XMP tag for PLUS version 2.0.1

Added a new CanonModelID (thanks Laurent Clevy)

Decode another tag from Canon 1DS raw images (Hubert Figuière, github #219)

Decode JPGCompression for newer Nikon models (thanks Warren Hatch)

Fixed bug introduced in 12.65 where duplicate tags were not returned even when the groups where specified explicitly

API Changes: Added WindowsWideFile option

