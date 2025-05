Phil Harvey heeft versie 12.60 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis en crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld, versie 12.60 is echter een stabiele uitgave. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.60: Added a new Sony FileFormat value

Added Validate warning about duplicate EXIF

Added ability to edit JPEG APP1 EXIF segment with incorrect header

Decode a few new Sony ARW tags

Improved -htmldump of non-EXIF-based maker notes

Enhanced -geotag from CSV files support GPSSpeed (with variable units), "bearing" for GPSTrack, and GPSDateTime in format "dd.mm.YYYY HH:MM:SS"

Enhanced ImageDataMD5 to also support CRW, RAF, X3F and AVIF images

Enhanced -efile option to also record updated and created file names

Family 8 group names may now also be used in Composite Require/Desire tags

Fixed handling of undefined tags in -if conditions to conform with documentation and match -p and -tagsFromFile behaviour when -m or -f option is used