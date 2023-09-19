Software-update: WinSCP 6.1.2

WinSCP logo (79 pix) Versie 6.1.2 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

WinSCP 6.1.2 released
  • MSI installer is not localized anymore to avoid problems with GPO. 2200
  • TLS/SSL core upgraded to OpenSSL 1.1.1w.
  • Translations updated: Catalan, Danish, Russian and Turkish.
  • Added new il-central-1 AWS region.
  • Bug fix: Typo in GPL license in installer. 2201
  • Bug fix: Check for application updates was limited to TLS 1.2.

WinSCP

Versienummer 6.1.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website WinSCP
Download https://winscp.net/download/WinSCP-6.1.2-Setup.exe
Bestandsgrootte 10,62MB
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 19-09-2023 19:55 1

19-09-2023 • 19:55

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Bron: WinSCP

Update-historie

25-03 WinSCP 6.5.6 3
19-11 WinSCP 6.5.5 0
10-'25 WinSCP 6.5.4 4
07-'25 WinSCP 6.5.3 0
06-'25 WinSCP 6.5.2 1
05-'25 WinSCP 6.5.1 12
03-'25 WinSCP 6.5 0
02-'25 WinSCP 6.3.7 1
11-'24 WinSCP 6.3.6 0
09-'24 WinSCP 6.3.5 1
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WinSCP

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
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Reacties (1)

-Moderatie-faq
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Prince 19 september 2023 20:57
Update naar OpenSSL 1.1.1w?
Ok, daar is op 12 sept de laatste update voor uitgekomen, maar de support voor deze versie is weg.... (https://endoflife.date/openssl)

Ik zou een update naar OpenSSL 3.0 of 3.1 verwacht hebben.

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