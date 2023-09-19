Versie 6.1.2 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

WinSCP 6.1.2 released MSI installer is not localized anymore to avoid problems with GPO. 2200

TLS/SSL core upgraded to OpenSSL 1.1.1w.

Translations updated: Catalan, Danish, Russian and Turkish.

Added new il-central-1 AWS region.

region. Bug fix: Typo in GPL license in installer. 2201

license in installer. 2201 Bug fix: Check for application updates was limited to TLS 1.2.