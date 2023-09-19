Versie 6.1.2 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.
WinSCP 6.1.2 released
- MSI installer is not localized anymore to avoid problems with GPO. 2200
- TLS/SSL core upgraded to OpenSSL 1.1.1w.
- Translations updated: Catalan, Danish, Russian and Turkish.
- Added new
il-central-1AWS region.
- Bug fix: Typo in GPL license in installer. 2201
- Bug fix: Check for application updates was limited to TLS 1.2.